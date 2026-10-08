TFF’de Ayaz istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir istifa daha yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu, Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın (TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni) 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifa ettiğini açıkladı. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan da daha önce görevinden istifa etmişti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz, 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmuştur. Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Abdullah Ayaz, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni.