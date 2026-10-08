Engelsizlerden tarihi şampiyonluk

Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, İstanbul'da gerçekleştirilen Kadın Görme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı. Rakibini 2-0 yenen Türkiye, tarihinde ilk kez katıldığı organizasyonda namağlup şampiyon oldu.

BAKAN BAK'TAN KUTLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da düzenlenen 2026 IBSA B1 Kadınlar Görme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'yı finalde yenerek Avrupa şampiyonu olan Türkiye B1 Kadınlar Görme Engelliler Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti.