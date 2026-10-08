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Anasayfa Futbol Mason Greenwood Rizespor maçında oynayacak mı, 11'de mi?

Mason Greenwood Rizespor maçında oynayacak mı, 11'de mi?

Fenerbahçe'de Mason Greenwood'un Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyip giyemeyeceği maç öncesi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Turan Tovuz karşılaşmasında gördüğü direkt kırmızı kart sonrasında İngiliz futbolcu hakkında uygulanacak olası disiplin cezası gündeme gelirken, henüz Rizespor maçını kaçıracağına yönelik kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Greenwood'un ceza alıp almayacağı TFF'nin değerlendirmesiyle netlik kazanacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 09:19
Mason Greenwood Rizespor maçında oynayacak mı, 11'de mi?

GREENWOOD RİZESPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Mason Greenwood'un Çaykur Rizespor karşısında forma giyip giyemeyeceği konusunda şu an için kesinleşmiş bir ceza kararı bulunmuyor. Greenwood'un Turan Tovuz maçında gördüğü kırmızı kartın resmi lig müsabakalarında uygulanacak bir cezaya dönüşüp dönüşmeyeceği, karşılaşmanın hakem raporu ve TFF'nin disiplin değerlendirmesi sonrasında netlik kazanacak.

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Mason Greenwood Rizespor maçında oynayacak mı, 11'de mi?

GREENWOOD CEZALI MI?

Greenwood'un şu an itibarıyla Rizespor maçında kesin olarak cezalı olduğu açıklanmış değil. Ancak hazırlık maçında görülen kırmızı kartın niteliği nedeniyle Süper Lig'e ceza yansıma ihtimali bulunuyor.

Mason Greenwood Rizespor maçında oynayacak mı, 11'de mi?

TFF'nin ilgili disiplin hükümleri kapsamında, özel müsabakalarda rakibe yönelik kasti veya şiddet içeren hareket nedeniyle gösterilen direkt kırmızı kartlar resmi müsabakalara ilişkin bir disiplin sürecine konu olabiliyor. Greenwood'un pozisyonunun hakem raporunda nasıl değerlendirildiği bu nedenle önem taşıyor.

Mason Greenwood Rizespor maçında oynayacak mı, 11'de mi?

GREENWOOD SAKAT MI?

Greenwood'un Rizespor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğine dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Mason Greenwood Rizespor maçında oynayacak mı, 11'de mi?

GREENWOOD'UN KIRMIZI KARTI NEDEN GÜNDEMDE?

Fenerbahçe'nin Turan Tovuz ile oynadığı hazırlık maçında Greenwood, 32. dakikada rakibine yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.

Mason Greenwood Rizespor maçında oynayacak mı, 11'de mi?

Hazırlık karşılaşması olması nedeniyle Fenerbahçe mücadeleye 10 kişi devam etmedi; tarafların anlaşmasıyla Greenwood'un yerine Adnan Efe Fettahoğlu oyuna girdi.

Mason Greenwood Rizespor maçında oynayacak mı, 11'de mi?

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı-lacivertli takım maçın hazırlıklarını milli ara kapsamında sürdürüyor.

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