TFF'nin ilgili disiplin hükümleri kapsamında, özel müsabakalarda rakibe yönelik kasti veya şiddet içeren hareket nedeniyle gösterilen direkt kırmızı kartlar resmi müsabakalara ilişkin bir disiplin sürecine konu olabiliyor. Greenwood'un pozisyonunun hakem raporunda nasıl değerlendirildiği bu nedenle önem taşıyor.