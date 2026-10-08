Mason Greenwood Rizespor maçında oynayacak mı, 11'de mi?
Fenerbahçe'de Mason Greenwood'un Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyip giyemeyeceği maç öncesi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Turan Tovuz karşılaşmasında gördüğü direkt kırmızı kart sonrasında İngiliz futbolcu hakkında uygulanacak olası disiplin cezası gündeme gelirken, henüz Rizespor maçını kaçıracağına yönelik kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Greenwood'un ceza alıp almayacağı TFF'nin değerlendirmesiyle netlik kazanacak.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 09:19
GREENWOOD SAKAT MI?
Greenwood'un Rizespor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğine dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.
GREENWOOD'UN KIRMIZI KARTI NEDEN GÜNDEMDE?
Fenerbahçe'nin Turan Tovuz ile oynadığı hazırlık maçında Greenwood, 32. dakikada rakibine yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.
Hazırlık karşılaşması olması nedeniyle Fenerbahçe mücadeleye 10 kişi devam etmedi; tarafların anlaşmasıyla Greenwood'un yerine Adnan Efe Fettahoğlu oyuna girdi.
ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı-lacivertli takım maçın hazırlıklarını milli ara kapsamında sürdürüyor.
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