CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Futbol Görkemli veda

Görkemli veda

Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Lionel Messi, 39 yaşında Arjantin Milli Takımı’na veda etti. Messi'yi onurlandırmak için mücadelenin 10. dakikasında oyuna ara verildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
Görkemli veda

Futbolun yaşayan efsanelerinden Lionel Messi, Arjantin Milli Takım formasına resmen veda etti. Arjantin'in Benin'i 3-0 mağlup ettiği hazırlık karşılaşması, 39 yaşındaki futbolcunun milli forma altındaki son maçı oldu. Messi, kariyerinin son milli maçında 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek galibiyeti getirdi. Karşılaşmanın 10'uncu dakikasında oyun durdurularak Messi için özel bir gösteri düzenlendi. Maç sonunda ise dronelarla yıldız futbolcunun forması ve görüntüsü gökyüzüne yansıtılırken, tribünlerde Messi'ye büyük destek verildi. Messi, milli takım formasıyla en çok gol attığı Monumental Stadı'nda da kariyerine veda etti. Arjantin formasıyla bu statta 29 maça çıkan yıldız futbolcu 20 gol kaydetti.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

20 yılı aşkın süre boyunca Arjantin Milli Takımı formasını giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyleyen Messi, "Çok farklı duygular içindeyim. Aklıma ilk gelen babam. Tek yapabileceğim teşekkür etmek. Arjantin Milli Takımı'nda oynamak başıma gelebilecek en güzel şey" dedi. Messi'nin konuşması sırasında takım arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

126 GOL VE 69 ASİST

Messi, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026 olmak üzere 6 farklı Dünya Kupası'nda mücadele etti. Turnuvada 34 maça çıkan Arjantinli yıldız, Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan futbolcu oldu. Son Dünya Kupası'nda 8 gol atan Messi, Arjantin'in başarılı olmasında önemli rol oynadı. Öte yandan Arjantin, 2022 yılında ise Dünya şampiyonu olmuştu.

Arjantin formasıyla 208 maça çıkan Messi, 126 gol kaydetti ve 69 asist yaptı. 39 yaşındaki yıldızın ikonik 10 numaralı forması ile "gracias" yazısının yer aldığı dev bir Arjantin forması açıldı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
F.Bahçe'de Asensio paniği! Yeni kriz yaşanabilir
DİĞER
Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan'dan fon iddiaları üzerinden muhalefete tepki: FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle bize saldırıyorlar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kupada 3. Tur eşleşmeleri belli oldu!
F.Bahçe'den Pavlidis'e dev teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Birliği yeni teknik adamını açıkladı! G.Birliği yeni teknik adamını açıkladı! 15:17
Barcelona'da şok gelişme! G.Saray maçında yok Barcelona'da şok gelişme! G.Saray maçında yok 14:47
Fırtına, Samsunspor'a konuk olacak! Fırtına, Samsunspor'a konuk olacak! 13:43
Ümit millilerin rakibi Çekya! Ümit millilerin rakibi Çekya! 13:35
İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i 12:36
G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! 12:08
Daha Eski
Aral Şimşir'den Trabzonspor ve Franculino Dju itirafı! Aral Şimşir'den Trabzonspor ve Franculino Dju itirafı! 12:06
F.Bahçe'den 5 isimlik transfer operasyonu! F.Bahçe'den 5 isimlik transfer operasyonu! 11:58
Hacıosmanoğlu'ndan Turkuvaz Medya'ya teşekkür Hacıosmanoğlu'ndan Turkuvaz Medya'ya teşekkür 11:36
Kupada 3. Tur eşleşmeleri belli oldu! Kupada 3. Tur eşleşmeleri belli oldu! 10:24
F.Bahçe, tek eksikle Rizespor karşısında F.Bahçe, tek eksikle Rizespor karşısında 10:14
Toprak Endonezya Grand Prix'sinde yarışacak Toprak Endonezya Grand Prix'sinde yarışacak 10:12