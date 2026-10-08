Görkemli veda

Futbolun yaşayan efsanelerinden Lionel Messi, Arjantin Milli Takım formasına resmen veda etti. Arjantin'in Benin'i 3-0 mağlup ettiği hazırlık karşılaşması, 39 yaşındaki futbolcunun milli forma altındaki son maçı oldu. Messi, kariyerinin son milli maçında 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek galibiyeti getirdi. Karşılaşmanın 10'uncu dakikasında oyun durdurularak Messi için özel bir gösteri düzenlendi. Maç sonunda ise dronelarla yıldız futbolcunun forması ve görüntüsü gökyüzüne yansıtılırken, tribünlerde Messi'ye büyük destek verildi. Messi, milli takım formasıyla en çok gol attığı Monumental Stadı'nda da kariyerine veda etti. Arjantin formasıyla bu statta 29 maça çıkan yıldız futbolcu 20 gol kaydetti.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

20 yılı aşkın süre boyunca Arjantin Milli Takımı formasını giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyleyen Messi, "Çok farklı duygular içindeyim. Aklıma ilk gelen babam. Tek yapabileceğim teşekkür etmek. Arjantin Milli Takımı'nda oynamak başıma gelebilecek en güzel şey" dedi. Messi'nin konuşması sırasında takım arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

126 GOL VE 69 ASİST

Messi, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026 olmak üzere 6 farklı Dünya Kupası'nda mücadele etti. Turnuvada 34 maça çıkan Arjantinli yıldız, Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan futbolcu oldu. Son Dünya Kupası'nda 8 gol atan Messi, Arjantin'in başarılı olmasında önemli rol oynadı. Öte yandan Arjantin, 2022 yılında ise Dünya şampiyonu olmuştu.

Arjantin formasıyla 208 maça çıkan Messi, 126 gol kaydetti ve 69 asist yaptı. 39 yaşındaki yıldızın ikonik 10 numaralı forması ile "gracias" yazısının yer aldığı dev bir Arjantin forması açıldı.