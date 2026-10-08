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Anasayfa Futbol Anthony Taylor kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve kariyeri!

Anthony Taylor kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve kariyeri!

Anthony Taylor'ın yaşı, nereli olduğu ve hakemlik kariyeri futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. İngiltere'nin deneyimli hakemlerinden Taylor, uzun yıllar Premier League'de düdük çalmasının yanı sıra UEFA ve FIFA organizasyonlarında da önemli maçlarda görev yaptı. 20 Ekim 1978 tarihinde dünyaya gelen Anthony Taylor, 2026 itibarıyla 47 yaşında. İşte Manchester doğumlu hakem hakkında merak edilen tüm bilgiler ve kariyerindeki önemli dönüm noktaları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 09:05
Anthony Taylor kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ANTHONY TAYLOR KİMDİR?

Anthony Taylor, 20 Ekim 1978 tarihinde Manchester'da dünyaya gelen İngiliz futbol hakemidir. Hakemliğe genç yaşlarda başlayan Taylor, İngiltere'nin üst düzey futbol organizasyonlarında görev yaptıktan sonra Premier League'in deneyimli hakemleri arasında yer aldı. UEFA da Taylor'ın Manchester doğumlu olduğunu ve 2002'den itibaren hakemlik yaptığını belirtiyor.

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Anthony Taylor kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Taylor'ın hakemlik kariyerinin başlangıcı ise futbola olan ilgisiyle bağlantılı. UEFA'ya verdiği röportajda, gençlik döneminde maçları tribünden takip ettiğini ve hakem kararlarını eleştirdiğini, annesinin kendisini hakemlik yapmaya teşvik etmesi üzerine bu mesleğe yöneldiğini anlatmıştı. İlk olarak yerel liglerde görev yapan Taylor, Cheshire League ve Northern Premier League'in ardından İngiliz futbolunun daha üst seviyelerine yükseldi.

Anthony Taylor kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ANTHONY TAYLOR KAÇ YAŞINDA?

Anthony Taylor, 20 Ekim 1978 doğumlu. 8 Ekim 2026 itibarıyla 47 yaşında olan İngiliz hakem, 20 Ekim 2026'da 48 yaşına girecek. UEFA'nın hakem kayıtlarında Taylor'ın doğum tarihi 20.10.1978 olarak yer alıyor.

Anthony Taylor kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ANTHONY TAYLOR NERELİ?

Anthony Taylor İngiltere'nin Manchester kentinde doğdu. UEFA'nın 2020 yılında yayımladığı profilinde ise Taylor'ın İngiltere'nin kuzeybatısındaki Cheshire bölgesinden olduğu ve Manchester bağlantısı bulunduğu belirtiliyor.

Anthony Taylor kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ANTHONY TAYLOR HAKEMLİĞE NE ZAMAN BAŞLADI?

Taylor hakemlik kariyerine 1995 yılında yerel liglerde başladı. Daha sonra Cheshire League, Northern Premier League ve Conference seviyelerinde görev aldı. Football League'e yükselen İngiliz hakem, 2009/10 sezonunda Premier League'de gelişim maçlarında görev yaptı ve 2010 yılında Premier League'deki ilk maçına çıktı.

Anthony Taylor kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Uluslararası alanda da uzun süre görev yapan Taylor, UEFA organizasyonlarında 2009'dan itibaren maç yönetmeye başladı. FIFA uluslararası hakem listesinde ise 14 yıl yer aldı.

Anthony Taylor kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ANTHONY TAYLOR HANGİ ÖNEMLİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Anthony Taylor kariyeri boyunca çok sayıda önemli karşılaşmada görev aldı. Premier League'de 16 sezon boyunca 432 maç yöneten Taylor, İngiltere'de FA Cup finalleri ve League Cup finali gibi önemli mücadelelerde de düdük çaldı.

Anthony Taylor kimdir, kaç yaşında ve nereli?

UEFA organizasyonlarında da görev yapan Taylor, 2020 UEFA Süper Kupa finalinde Bayern Münih ile Sevilla arasındaki karşılaşmayı yönetti.

Taylor'ın yönettiği dikkat çeken milli takım karşılaşmalarından biri de 12 Ekim 2023'te oynanan Hırvatistan-Türkiye Euro 2024 Elemeleri mücadelesiydi. UEFA'nın resmi maç raporunda Taylor, karşılaşmanın hakemi olarak yer alıyor.

Anthony Taylor kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ANTHONY TAYLOR HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI?

Anthony Taylor, 2026 yılında elit hakemlik kariyerini noktaladığını açıkladı. Premier League'in resmi açıklamasına göre Taylor, 20 yılı aşkın kariyerinde toplam 831 maç yönetti. İngiltere'deki profesyonel futbol kariyerinde 668 karşılaşmada görev alan Taylor, Premier League'de ise 432 maça çıktı.

Anthony Taylor kimdir, kaç yaşında ve nereli?

HAKEM ATAMALARINI TAYLOR YAPACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig hakemlerine ilişkin atamalarını Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını açıkladı.

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