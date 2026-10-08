Taylor'ın hakemlik kariyerinin başlangıcı ise futbola olan ilgisiyle bağlantılı. UEFA'ya verdiği röportajda, gençlik döneminde maçları tribünden takip ettiğini ve hakem kararlarını eleştirdiğini, annesinin kendisini hakemlik yapmaya teşvik etmesi üzerine bu mesleğe yöneldiğini anlatmıştı. İlk olarak yerel liglerde görev yapan Taylor, Cheshire League ve Northern Premier League'in ardından İngiliz futbolunun daha üst seviyelerine yükseldi.