Aleksander Ceferin, UEFA başkanlığı için yeniden aday

Almanya'nın başkenti Berlin'de, 55 üye ülke federasyon başkanıyla biraraya gelen Ceferin, 4. dönem için aday olma kararını açıkladı.

UEFA ayrıca, dünya futbolunun çatı kuruluşu FIFA'da reform yapılmasına yönelik 14 maddelik bir plan yayımladı.

Ceferin, yaptığı açıklamada, "Güvenleri için ulusal federasyonlara teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda olağanüstü zorluklarla karşılaştık ve bunlarla tek bir takım olarak mücadele ettik. Önümüzde hala önemli işler var ve bu nedenle onların talebini kabul ettim. Amacım aynı; Avrupa futbolunu bir arada tutmak, oyunumuzu daha güçlü kılmak ve UEFA'yı gelecek nesillere hazır bir şekilde bırakmak." ifadelerini kullandı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya yönelik muhalefetini sürdüren UEFA'nın toplantısında, Azerbaycan hariç tüm katılımcılar, FIFA reformu konusunda sağlanan anlaşmaya destek verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Kurumsal reform tek başına yeterli olmayacaktır. FIFA'nın yeni bir liderliğe ihtiyacı var. Futbolda derin kökleri olan, saygın ve birleştirici bir figür; liderlik edecek vizyon ve deneyime, bölgeler arasında güven tesis etme kabiliyetine ve kalkınma, reform, dürüstlük ve bağımsızlığa sarsılmaz bir bağlılığa sahip biri." denildi.

UEFA'nın reform planı, FIFA başkanının Dünya Kupası hisselerinin satışını içeren teklifinin ortaya çıkmasına yol açan bazı doğrudan yetkilerini elinden alınmasını içeriyor.

UEFA ayrıca kişisel veya seçim çıkarları için hiçbir FIFA kaynağının kullanılmaması gerektiğini ve 211 üye federasyonun her birine en az 10 milyon dolar tutarında ek fon sağlanması gerektiğini kaydetti.