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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol FIFA'dan gece yarısı açıklama geldi! Infantino hakkındaki suçlamalar sonrası...

FIFA'dan gece yarısı açıklama geldi! Infantino hakkındaki suçlamalar sonrası...

FIFA, başkan Gianni Infantino hakkında çıkan haberlerin ardından bir açıklama yayınladı. FIFA, iddiaların spekülasyon olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını duyurarak, "Spekülasyon ve ima, gerçekmiş gibi sunulmamalı ve bunun tekrar edilmesi bir iddiayı doğru kılmaz" ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 10:40
FIFA'dan gece yarısı açıklama geldi! Infantino hakkındaki suçlamalar sonrası...

Dünya Kupası'nın ticari haklarının satılacağına yönelik planların ortaya çıkmasının ardından birçok federasyon tarafından eleştirilen FIFA Başkanı Gianni Infantino'yla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Telegraph'ın haberine göre, Infantino'nun UEFA'da genel sekreter olarak görev yaptığı dönemde kurumda çalışan bir kadınla ilişki yaşadığı iddia edildi. Ayrıca iddiaya göre kadının MBA yüksek lisans masraflarının karşılandığı ve görevinden ayrıldığında UEFA tarafından altı haneli bir tazminat ödemesi aldığı öne sürüldü. FIFA sözcüsü Telegraph'a verdiği demeçte Infantino'nun bu iddiaları kesin bir dille reddettiğini belirtti.

Bu olayın ardından FIFA'nın internet sitesi üzerinden gece yarısı konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. FIFA'nın açıklamasında Infantino'nun yıpratılmaya çalışıldığına dikkat çekilirken, "FIFA başkanı, FIFA üye federasyonları tarafından demokratik olarak seçilmiştir ve görevine onların yetki alanı dahilinde devam etmektedir. Bazılarının FIFA'yı ve başkanını zayıflatmak için organize ve sürekli bir çaba içinde olduğu giderek daha açık hale geliyor." denildi.

Açıklamada ayrıca, "FIFA üye federasyonlarının desteğine sahip olmayanlar, FIFA'nın yerleşik demokratik süreçleriyle elde edemeyecekleri şeyleri iddia, ima veya yanlış bilgilendirme yoluyla elde etmeye çalışmamalıdır. Son çıkan haberlerde, FIFA ve başkanı hakkında asılsız iddialar ve açıkça yanlış beyanlar yer almaktadır. Spekülasyon ve ima, gerçekmiş gibi sunulmamalı ve bunun tekrar edilmesi bir iddiayı doğru kılmaz." ifadeleri yer aldı.

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