Göztepe-Trabzonspor hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Futbolseverlerin yeni sezon heyecanı devam ederken Göztepe ile Trabzonspor, sezon öncesinin dikkat çeken hazırlık maçlarından birinde kozlarını paylaşacak. Resmi müsabakalar öncesinde önemli bir prova niteliği taşıyan karşılaşmada iki takım da farklı oyuncu gruplarını değerlendirme ve üzerinde çalıştıkları oyun planını sahaya yansıtma fırsatı bulacak. Göztepe, güçlü rakibi karşısında ortaya koyacağı futbolla sezon öncesi hazırlıklarına önemli bir test daha eklemek isterken, Fatih Tekke ise yeni sezon öncesinde takımın son durumunu görmeyi amaçlıyor. İşte Göztepe-Trabzonspor maçının detayları!

GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Göztepe ile Trabzonspor arasındaki hazırlık maçı, 8 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Takımların yeni sezon öncesi form durumlarını görmeleri açısından kritik önem taşıyan müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe-Trabzonspor hazırlık maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | A SPOR

İSMAİL KÖYBAŞI'NA GÖRKEMLİ VEDA

Türkiye'de jübile geleneği yıllar sonra ilk kez tekrar hayata geçirilirken, 37 yaşında yeşil sahalara veda ederek Göztepe'nin teknik ekibine dahil olan İsmail Köybaşı eski takımlarını buluşturacak. Trabzonspor'da 2022 yılında Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan İsmail Köybaşı, kariyerinin son 4 sezonunda forma giydiği Göztepe'de 2024'te 1'inci Lig'de takım kaptanı olarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. A Milli Takım'da 2016 Avrupa Şampiyonası dahil 28 maçta oynayan İsmail Köybaşı, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de yıllarca görev yaptı. Tecrübeli futbolcunun son kez formayı sırtına geçirerek sahalara iki takım futbolcularının omuzlarında veda etmesi bekleniyor.

SALAH GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Bordo-mavili kafile, Göztepe ile yapacağı hazırlık maçı için THY'ye ait özel uçakla İzmir'e gitti. Yeni transferlerden Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah ve kaleci Andre Onana ise kadroda yer almadı.

Trabzonspor kafilesinde Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Umut Nayir, Paul Onuachu ve Rene Mitongo yer aldı.