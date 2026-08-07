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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Wycombe Wanderers-Stevenage maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Wycombe Wanderers-Stevenage maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası'nda (EFL Cup) 2026-27 sezonunun heyecanı başlıyor. 1. Tur mücadelesinde Wycombe Wanderers, sahasında Stevenage'i konuk edecek. Adams Park'ta oynanacak karşılaşmada iki ekip de sezona kupada galibiyetle başlamayı hedeflerken, futbolseverler "Wycombe Wanderers-Stevenage maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte İngiltere Lig Kupası 1. Tur karşılaşmasının başlangıç saati, yayın bilgileri ve mücadele öncesi öne çıkan detaylar!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 11:26
Wycombe Wanderers-Stevenage maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Wycombe Wanderers-Stevenage maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Wycombe Wanderers ile Stevenage, İngiltere Lig Kupası 1. Tur mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Adams Park'ta oynanacak karşılaşma, iki takımın da 2026-27 EFL Cup serüvenindeki ilk sınavı olacak. Ev sahibi Wycombe, taraftarı önünde avantaj yakalayarak üst tura yükselmeyi hedeflerken, Stevenage ise deplasmanda sürpriz yapmanın hesaplarını yapıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. İşte Wycombe Wanderers-Stevenage karşılaşmasına ilişkin merak edilen ayrıntılar!

Wycombe Wanderers-Stevenage MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Lig Kupası 1. Tur kapsamında oynanacak Wycombe Wanderers-Stevenage karşılaşması, 7 Ağustos Cuma günü oynanacak.

Wycombe Wanderers-Stevenage MAÇI SAAT KAÇTA?

Wycombe'un evi Adams Park'ın ev sahipliği yapacağı mücadele, Türkiye Saati İle 21.45'te başlayacak.

Wycombe Wanderers-Stevenage MAÇI HANGİ KANALDA?

Wycombe Wanderers ile Stevenage arasında oynanacak İngiltere Lig Kupası 1. Tur mücadelesinin Türkiye'de resmi canlı yayıncısı bulunmuyor.

Wycombe Wanderers-Stevenage MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Wycombe Wanderers: Hazard; Hagelskjaer, Cook, Taylor, Harvie; Parker, Scowen, Boyd-Munce; Texgel, Woodrow, Thomas

Stevenage: Marschall; James-Wildin, Freestone, Houghton, Piergianni; Phillips, Pattenden, Kemp; Roberts, Reid, Patterson

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