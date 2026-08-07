Wolverhampton-Port Vale maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Wolverhampton ile Port Vale, İngiltere Lig Kupası 1. Tur mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Molineux Stadyum'da oynanacak karşılaşma, iki takımın da 2026-27 EFL Cup serüvenindeki ilk sınavı olacak. Ev sahibi Wolverhampton, taraftarı önünde avantaj yakalayarak üst tura yükselmeyi hedeflerken, Port Vale ise deplasmanda sürpriz yapmanın hesaplarını yapıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. İşte Wolverhampton-Port Vale karşılaşmasına ilişkin merak edilen ayrıntılar!

Wolverhampton-Port Vale MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Lig Kupası 1. Tur kapsamında oynanacak Wolverhampton-Port Vale karşılaşması, 7 Ağustos Cuma günü oynanacak.

Wolverhampton-Port Vale MAÇI SAAT KAÇTA?

Wolverhampton'un evi Molineux Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, Türkiye Saati İle 21.45'te başlayacak.

Wolverhampton-Port Vale MAÇI HANGİ KANALDA?

Wolverhampton ile Port Vale arasında oynanacak İngiltere Lig Kupası 1. Tur mücadelesinin Türkiye'de resmi canlı yayıncısı bulunmuyor.

Wolverhampton-Port Vale MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Wolverhampton: Bentley; Trippier, Mosquera, T Gomes, H Bueno; Andre, Munetsi; R Gomes, Lopez, Mane; Armstrong

Port Vale: Smith; Gabriel, Montsma, Humphreys, Headley; Walters, Hall, Byers; Watters, Faal, Gordon