2026-2027 sezonu öncesinde Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarına hız verirken, hem kulüpler hem de futbolseverler yaz transfer döneminin sona ereceği tarihi yakından takip ediyor. Birçok takım kadrosuna yeni isimler katarken, ayrılık ve kiralık transfer görüşmeleri de devam ediyor. Transfer döneminin son gününe yaklaşılırken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı resmi transfer ve tescil takvimi yeniden gündeme geldi. İşte yaz transfer dönemiyle ilgili tüm ayrıntılar!

26-27 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2026-2027 sezonu transfer ve tescil dönemleri takvimine göre, yaz transfer dönemi 4 Eylül 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihe kadar kulüpler, yerli ve yabancı futbolcuların transfer işlemlerini tamamlayarak lisans tescillerini gerçekleştirebilecek. 2026-2027 sezonunun birinci transfer ve tescil dönemi 30 Haziran 2026 tarihinde başlamıştı. Yaklaşık iki buçuk ay sürecek transfer döneminde Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüpleri kadrolarını güçlendirme fırsatı buluyor.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF takvimine göre ikinci transfer ve tescil dönemi (ara transfer) ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayacak. Ara transfer dönemi, kulüplerin sezonun ikinci yarısı öncesinde kadrolarında değişiklik yapmasına olanak sağlayacak. 2. Transfer ve Tescil Dönemi 5 Şubat 2027 tarihinde sona erecek.