CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 20-27 yaz transfer dönemi son günü ne zaman?

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 20-27 yaz transfer dönemi son günü ne zaman?

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği hız kesmeden devam ederken taraftarların en çok araştırdığı konuların başında yaz transfer döneminin ne zaman sona ereceği geliyor. Kadrolarını güçlendirmek isteyen kulüpler, transfer çalışmalarını sürdürürken gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği resmi takvime çevrildi. Peki, 2026-2027 yaz transfer sezonu ne zaman bitecek, son transfer günü hangi tarih ve ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 00:23
Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 20-27 yaz transfer dönemi son günü ne zaman?

2026-2027 sezonu öncesinde Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarına hız verirken, hem kulüpler hem de futbolseverler yaz transfer döneminin sona ereceği tarihi yakından takip ediyor. Birçok takım kadrosuna yeni isimler katarken, ayrılık ve kiralık transfer görüşmeleri de devam ediyor. Transfer döneminin son gününe yaklaşılırken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı resmi transfer ve tescil takvimi yeniden gündeme geldi. İşte yaz transfer dönemiyle ilgili tüm ayrıntılar!

26-27 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2026-2027 sezonu transfer ve tescil dönemleri takvimine göre, yaz transfer dönemi 4 Eylül 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihe kadar kulüpler, yerli ve yabancı futbolcuların transfer işlemlerini tamamlayarak lisans tescillerini gerçekleştirebilecek. 2026-2027 sezonunun birinci transfer ve tescil dönemi 30 Haziran 2026 tarihinde başlamıştı. Yaklaşık iki buçuk ay sürecek transfer döneminde Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüpleri kadrolarını güçlendirme fırsatı buluyor.

26-27 transfer sezonu ne zaman bitiyor?

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF takvimine göre ikinci transfer ve tescil dönemi (ara transfer) ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayacak. Ara transfer dönemi, kulüplerin sezonun ikinci yarısı öncesinde kadrolarında değişiklik yapmasına olanak sağlayacak. 2. Transfer ve Tescil Dönemi 5 Şubat 2027 tarihinde sona erecek.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması!
F.Bahçe'den resmi açıklama! Transfer...
DİĞER
Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven'den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! "Konuşmuyoruz"
FETÖ’cü Burkay Karatepe tutuklandı: Başkan Erdoğan şikayetçi oldu! 5 suçtan dava talebi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA ülke puanı güncellendi!
F.Bahçe Kadıköy'de avantajı kaptı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da hazırlıklar sürüyor! G.Saray'da hazırlıklar sürüyor! 00:55
Bodrum FK'dan 2 transfer birden Bodrum FK'dan 2 transfer birden 00:52
Newcaste United yeni çalıştırıcısını duyurdu Newcaste United yeni çalıştırıcısını duyurdu 00:50
Milliler Sırbistan'a elendi! Milliler Sırbistan'a elendi! 00:48
Ingolitsch: Futbolcularımız atmosferi hissedince... Ingolitsch: Futbolcularımız atmosferi hissedince... 00:42
İsmail Kartal'dan Sidiki Cherif açıklaması! İsmail Kartal'dan Sidiki Cherif açıklaması! 23:55
Daha Eski
Oosterwolde rövanş maçında oynayacak mı? Oosterwolde rövanş maçında oynayacak mı? 23:50
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 23:42
F.Bahçe'den resmi açıklama! Transfer... F.Bahçe'den resmi açıklama! Transfer... 23:34
Greenwood: Daha iyi olacağım! Greenwood: Daha iyi olacağım! 23:32
Talisca: Hangi pozisyonda oynarsam... Talisca: Hangi pozisyonda oynarsam... 23:25
UEFA ülke puanı güncellendi! UEFA ülke puanı güncellendi! 23:14