CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Erzurumspor FK - Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Erzurumspor FK - Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Corendon Alanyaspor, kampın son hazırlık maçında Trendyol Süper Lig'in yeni temsilcisi Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise "Erzurumspor FK-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte hazırlık maçına dair tüm detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 13:37 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2026 13:38
Erzurumspor FK - Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Erzurumspor FK-Alanyaspor maçını takip etmek için tıklayın!

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdüren Corendon Alanyaspor, Erzurum kampını özel bir karşılaşmayla tamamlayacak. Her iki takım da yeni sezon öncesinde son durumunu görmek ve eksiklerini tespit etmek amacıyla sahaya çıkacak. Peki, Erzurumspor FK-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar FOTOMAÇ.com'da...

ERZURUMSPOR FK - CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Erzurumspor FK, 4 Ağustos Salı günü saat 17.30'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Corendon Alanyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

ERZURUMSPOR FK - CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurumspor FK - Alanyaspor maçını FOTOMAÇ.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ALANYASPOR KAMPI HAZIRLIK MAÇLARIYLA SONA ERİYOR

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiren Corendon Alanyaspor, teknik direktör yönetiminde fiziksel ve taktik çalışmalarına yoğun tempoda devam etti. Erzurumspor FK karşılaşmasıyla birlikte kamp programını tamamlayacak olan turuncu-yeşilliler, ardından lig hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürecek.

ERZURUMSPOR FK YENİ SEZON ÖNCESİ SON PROVASINA ÇIKIYOR

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK ise taraftarı önünde oynayacağı hazırlık maçında yeni transferlerini ve takımın son durumunu test etme fırsatı bulacak. Teknik heyet, lig öncesi son değerlendirmelerini Alanyaspor karşılaşmasında yapacak.

ERZURUMSPOR FK-ALANYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor
İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
DİĞER
“Var Mısın Yok Musun”da Bilge’den milyonluk karar!
Başkan Erdoğan imzaladı YAŞ kararları açıklandı! Rafet Dalkıran Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'a İngiliz kanat!
F.Bahçe'ye Brezilyalı santrfor! Transfer görüşmesi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oğuz Aydın paylaşılamıyor! Avrupa'dan 4 talibi çıktı Oğuz Aydın paylaşılamıyor! Avrupa'dan 4 talibi çıktı 15:17
Beşiktaş'a İngiliz kanat! Beşiktaş'a İngiliz kanat! 14:17
Gençlerbirliği'nden transfer yasağı hakkında açıklama! Gençlerbirliği'nden transfer yasağı hakkında açıklama! 13:52
İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i 13:42
Sparta Prag-Lyon maçı ne zaman? Sparta Prag-Lyon maçı ne zaman? 13:23
Muğlaspor'dan defansa takviye Muğlaspor'dan defansa takviye 12:16
Daha Eski
"Fiyasko olabileceğini düşünüyorum" "Fiyasko olabileceğini düşünüyorum" 12:07
Singo G.Saray'dan ayrılacak mı? Dev rakam gündemde Singo G.Saray'dan ayrılacak mı? Dev rakam gündemde 11:27
Adnan Süvari kimdir? Adnan Süvari kimdir? 10:38
Galatasaray'dan 2 sürpriz transfer! Galatasaray'dan 2 sürpriz transfer! 10:32
F.Bahçe'ye Brezilyalı santrfor! Transfer görüşmesi... F.Bahçe'ye Brezilyalı santrfor! Transfer görüşmesi... 10:07
Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman? Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman? 09:57