Bu sezon Bundesliga'ya yükselen Schalke 04, 40 yaşındaki Bosnalı golcü Edin Dzeko ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Alman ekibine transfer olan Dzeko, Bundesliga 2'de çıktığı 11 karşılaşmada 6 gol ve 3 asist ile takımının Bundesliga'ya çıkmasında önemli rol oynamıştı.
EDIN DŽEKO bleibt Schalker! 💙 Nach einer erfolgreichen Rückrunde für den #S04 unterschrieb @EdDzeko einen neuen Ein-Jahres-Vertrag und läuft im 23. Profijahr wieder in der @Bundesliga_DE auf! ⚽️ Schön, dass du bei uns bleibst, Edin! 😊 pic.twitter.com/xJlpFAZdNW— FC Schalke 04 (@s04) August 3, 2026