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Haberler Futbol Schalke 04 Edin Dzeko ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Schalke 04 Edin Dzeko ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Bundesliga'ya geri dönen Schalke 04 tecrübeli golcü Edin Dzeko ile sözleşme yeniledi! İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 16:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2026 16:52
Schalke 04 Edin Dzeko ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Bu sezon Bundesliga'ya yükselen Schalke 04, 40 yaşındaki Bosnalı golcü Edin Dzeko ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Alman ekibine transfer olan Dzeko, Bundesliga 2'de çıktığı 11 karşılaşmada 6 gol ve 3 asist ile takımının Bundesliga'ya çıkmasında önemli rol oynamıştı.

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