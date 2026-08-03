Bu sezon Bundesliga'ya yükselen Schalke 04, 40 yaşındaki Bosnalı golcü Edin Dzeko ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Alman ekibine transfer olan Dzeko, Bundesliga 2'de çıktığı 11 karşılaşmada 6 gol ve 3 asist ile takımının Bundesliga'ya çıkmasında önemli rol oynamıştı.