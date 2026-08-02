Göztepe - Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Göztepe, sezon öncesi hazırlık maçları kapsamında Ege'nin bir diğer güçlü ekibi Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Teknik heyetin yeni transferleri deneyeceği ve takımın son durumunu göreceği bu kritik prova öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar ve futbolseverler arama motorlarında "Göztepe - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta?", "Göztepe - Bodrum FK maçı hangi kanalda yayınlanacak?", "Göztepe hazırlık maçı canlı izle" ve "Göztepe maçı şifresiz mi?" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. İşte 2 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak Göztepe - Bodrum FK karşılaşmasının başlama saati, yayın kanalı ve canlı yayın detayları...

GÖZTEPE - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Göztepe ile Bodrum FK arasındaki hazırlık müsabakası 2 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak.

GÖZTEPE - BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

İki ekibin karşı karşıya geleceği mücadele Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

GÖZTEPE - BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepeli taraftarların ve futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın yayın detayları netleşti. Göztepe - Bodrum FK hazırlık mücadelesi, kulübün resmi Göztepe TV YouTube kanalı üzerinden canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek.

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