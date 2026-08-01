Real Madrid-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdüren Real Madrid ile Fiorentina, sezon öncesinin dikkat çeken hazırlık karşılaşmalarından birinde kozlarını paylaşacak. LaLiga ekibi güçlü rakibi karşısında seviyesini test etmeyi hedeflerken, Fiorentina ise yeni sezon öncesi teknik ekibin üzerinde çalıştığı oyun anlayışını sahaya yansıtmayı amaçlıyor. Hazırlık kampının önemli etaplarından biri olarak görülen mücadelede yeni transferlerin uyumu, genç oyuncuların performansı ve ideal ilk 11'e yönelik denemeler ön plana çıkacak. Futbolseverler de karşılaşmanın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin detayları araştırmayı sürdürüyor. İşte Real Madrid-Fiorentina maçı yayın bilgileri!

Real Madrid-Fiorentina MAÇI NE ZAMAN?

Hazırlık maçı kapsamındaki Real Madrid-Fiorentina maçı 1 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

Real Madrid-Fiorentina MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

Real Madrid-Fiorentina MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Fiorentina maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Madrid-Fiorentina MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR