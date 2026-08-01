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Haberler Futbol Real Madrid-Fiorentina hazırlık maçı CANLI İZLE | Saati ve kanal bilgisi!

Real Madrid-Fiorentina hazırlık maçı CANLI İZLE | Saati ve kanal bilgisi!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İspanya temsilcisi Real Madrid ile İtalya Serie A takımı Fiorentina, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Yeni sezon öncesinde son durumlarını görmek isteyen iki ekip, mücadelede hem taktik planlarını test edecek hem de yeni transferlerin ve genç oyuncuların performansını değerlendirme fırsatı bulacak. Takımların yıldız isimlerinin sahada olup olmayacağı futbolseverler tarafından merak edilirken, karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri de araştırılıyor. İşte Real Madrid-Fiorentina maçının detayları!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 13:28
Real Madrid-Fiorentina hazırlık maçı CANLI İZLE | Saati ve kanal bilgisi!

Real Madrid-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdüren Real Madrid ile Fiorentina, sezon öncesinin dikkat çeken hazırlık karşılaşmalarından birinde kozlarını paylaşacak. LaLiga ekibi güçlü rakibi karşısında seviyesini test etmeyi hedeflerken, Fiorentina ise yeni sezon öncesi teknik ekibin üzerinde çalıştığı oyun anlayışını sahaya yansıtmayı amaçlıyor. Hazırlık kampının önemli etaplarından biri olarak görülen mücadelede yeni transferlerin uyumu, genç oyuncuların performansı ve ideal ilk 11'e yönelik denemeler ön plana çıkacak. Futbolseverler de karşılaşmanın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin detayları araştırmayı sürdürüyor. İşte Real Madrid-Fiorentina maçı yayın bilgileri!

Real Madrid-Fiorentina MAÇI NE ZAMAN?

Hazırlık maçı kapsamındaki Real Madrid-Fiorentina maçı 1 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

Real Madrid-Fiorentina MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

Real Madrid-Fiorentina MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Fiorentina maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Madrid-Fiorentina MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

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