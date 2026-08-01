Leicester City-Genoa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdüren Leicester City ileGenoa, sezon öncesinin dikkat çeken hazırlık karşılaşmalarından birinde kozlarını paylaşacak. İngiliz ekibi güçlü rakibi karşısında seviyesini test etmeyi hedeflerken, Genoa ise yeni sezon öncesi teknik ekibin üzerinde çalıştığı oyun anlayışını sahaya yansıtmayı amaçlıyor. Hazırlık kampının önemli etaplarından biri olarak görülen mücadelede yeni transferlerin uyumu, genç oyuncuların performansı ve ideal ilk 11'e yönelik denemeler ön plana çıkacak. Futbolseverler de karşılaşmanın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin detayları araştırmayı sürdürüyor. İşte Leicester City-Genoa maçı yayın bilgileri!

Leicester City-Genoa MAÇI NE ZAMAN?

Hazırlık maçı kapsamındaki Leicester City-Genoa maçı 1 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

Leicester City-Genoa MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

Leicester City-Genoa MAÇI HANGİ KANALDA?

Leicester City-Genoa maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.