Girona-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdüren Girona ile Arsenal, sezon öncesinin dikkat çeken hazırlık karşılaşmalarından birinde kozlarını paylaşacak. LaLiga ekibi güçlü rakibi karşısında seviyesini test etmeyi hedeflerken, Arsenal ise yeni sezon öncesi teknik ekibin üzerinde çalıştığı oyun anlayışını sahaya yansıtmayı amaçlıyor. Hazırlık kampının önemli etaplarından biri olarak görülen mücadelede yeni transferlerin uyumu, genç oyuncuların performansı ve ideal ilk 11'e yönelik denemeler ön plana çıkacak. Futbolseverler de karşılaşmanın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin detayları araştırmayı sürdürüyor. İşte Girona-Arsenal maçı yayın bilgileri!

Girona-Arsenal MAÇI NE ZAMAN?

Hazırlık maçı kapsamındaki Girona-Arsenal maçı 1 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

Girona-Arsenal MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

Girona-Arsenal MAÇI HANGİ KANALDA?

Girona-Arsenal maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Girona-Arsenal MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR