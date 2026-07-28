Çaykur Rizespor-Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026-2027 sezonu öncesindeki hazırlıklarına devam eden Çaykur Rizespor ile Hull City, kamp programı kapsamında karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlayan Recep Uçar'ın öğrencileri, zorlu rakip karşısında oyun planını geliştirmeyi hedeflerken, geçtiğimiz sezonu başarıyla tamamlayan ve yeni sezona iddialı hazırlanan Hull City de kadrosundaki yeni isimleri değerlendirmeye devam edecek. İşte Çaykur Rizespor-Hull City maçının detayları!

Çaykur Rizespor-Hull City MAÇI NE ZAMAN?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki Çaykur Rizespor-Hull City maçı, 28 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Çaykur Rizespor-Hull City MAÇI SAAT KAÇTA?

Takımların sezon öncesi form durumunu görmek adına önem taşıyan mücadele, Türkiye saati ile 19.00'da start alacak.

Çaykur Rizespor-Hull City MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Hull City mücadelesi TV 8,5 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Çaykur Rizespor-Hull City MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana; Pala, Sagnan, Bakayoko, Ariss; Olawoyin, Laci; Kutucu, Varesanovic, Mebude; Sowe

Hull City: Butland; Coyle, Ajayi, Egan, Targett; Slater, Zambrano; Kamara, Crooks, Millar; McBurnie