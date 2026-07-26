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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bursaspor ile Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk hazırlık maçında berabere kaldı

Bursaspor ile Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk hazırlık maçında berabere kaldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 01:21
Bursaspor ile Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk hazırlık maçında berabere kaldı

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda "kapalı gişe" oynanan karşılaşmayı 36 bin 740 futbolsever taraftar izledi.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da dengeli bir oyun sergiledi ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda iki takım da zaman zaman tehlikeli pozisyonlar üretse de skorda eşitlik bozulmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Taraftarlar, maçın ardından iki takım futbolcularını da alkışladı.

ARDA TURAN'A YOĞUN İLGİ

Karşılaşma öncesinde Bursasporlu taraftarlar, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ı tezahüratlarla tribünlere çağırdı. Taraftarın çağrısına karşılık veren Turan, tribünleri gezerek selamladı.

Bursaspor Teksas Taraftar Grubu Lideri Selim Kurtulan, Turan'a çiçek takdim etti.

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