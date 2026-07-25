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Haberler Futbol Standard Liege-Juventus hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Standard Liege-Juventus hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Hazırlıklarını sürdüren Belçika temsilcisi Standard Liege ile İtalya ekibi Juventus, sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Yeni sezon öncesinde son durumlarını görmek isteyen iki ekip, mücadelede hem oyun planlarını test edecek hem de yeni transferlerin performansını değerlendirme fırsatı bulacak. Teknik direktörler için önemli bir prova niteliği taşıyan karşılaşma, oyuncuların fiziksel durumunu ve kadro tercihlerini şekillendirmesi açısından da büyük önem taşıyor. Futbolseverler ise Standard Liege-Juventus hazırlık maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Detaylar haberimizde!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 14:43
Standard Liege-Juventus hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Standard Liege-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Standard Liege ile Juventus, kamp döneminin dikkat çeken hazırlık maçlarından birinde kozlarını paylaşacak. Resmi sezon öncesinde eksiklerini görmek isteyen iki ekip, sahaya kazanma hedefiyle çıkarken teknik heyetler de farklı oyuncu kombinasyonlarını deneme fırsatı bulacak. Özellikle yeni transferlerin takıma uyumu, genç futbolcuların performansı ve ideal ilk 11'in şekillenmesi açısından önem taşıyan mücadele, her iki takım adına değerli bir sınav niteliğinde olacak. Karşılaşma öncesinde maçın tarihi, başlama saati, yayıncı kuruluşu ve diğer detaylar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki Standard Liege-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Standard Liege-Juventus MAÇI NE ZAMAN?

Standard Liege-Juventus arasındaki hazırlık maçı, 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

Standard Liege-Juventus MAÇI SAAT KAÇTA?

Standard Liege-Juventus maçı, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

Standard Liege-Juventus MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT SPOR ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

STANDARD LIEGE-JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

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