Standard Liege-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Standard Liege ile Juventus, kamp döneminin dikkat çeken hazırlık maçlarından birinde kozlarını paylaşacak. Resmi sezon öncesinde eksiklerini görmek isteyen iki ekip, sahaya kazanma hedefiyle çıkarken teknik heyetler de farklı oyuncu kombinasyonlarını deneme fırsatı bulacak. Özellikle yeni transferlerin takıma uyumu, genç futbolcuların performansı ve ideal ilk 11'in şekillenmesi açısından önem taşıyan mücadele, her iki takım adına değerli bir sınav niteliğinde olacak. Karşılaşma öncesinde maçın tarihi, başlama saati, yayıncı kuruluşu ve diğer detaylar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki Standard Liege-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Standard Liege-Juventus MAÇI NE ZAMAN?

Standard Liege-Juventus arasındaki hazırlık maçı, 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

Standard Liege-Juventus MAÇI SAAT KAÇTA?

Standard Liege-Juventus maçı, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

Standard Liege-Juventus MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT SPOR ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

STANDARD LIEGE-JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR