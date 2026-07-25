Düsseldorf-Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Düsseldorf ile Borussia Dortmund, kamp döneminin dikkat çeken hazırlık maçlarından birinde kozlarını paylaşacak. Resmi sezon öncesinde eksiklerini görmek isteyen iki ekip, sahaya kazanma hedefiyle çıkarken teknik heyetler de farklı oyuncu kombinasyonlarını deneme fırsatı bulacak. Özellikle yeni transferlerin takıma uyumu, genç futbolcuların performansı ve ideal ilk 11'in şekillenmesi açısından önem taşıyan mücadele, her iki takım adına değerli bir sınav niteliğinde olacak. Karşılaşma öncesinde maçın tarihi, başlama saati, yayıncı kuruluşu ve diğer detaylar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki Düsseldorf-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Düsseldorf-Borussia Dortmund MAÇI NE ZAMAN?

Düsseldorf-Borussia Dortmund arasındaki hazırlık maçı, 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

Düsseldorf-Borussia Dortmund MAÇI SAAT KAÇTA?

Düsseldorf-Borussia Dortmund maçı, Türkiye saati ile 13.00'te başlayacak.

Düsseldorf-Borussia Dortmund MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadelenin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.