Çaykur Rizespor-Osijek maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor ile Osijek, kamp döneminin dikkat çeken hazırlık maçlarından birinde kozlarını paylaşacak. Resmi sezon öncesinde eksiklerini görmek isteyen iki ekip, sahaya kazanma hedefiyle çıkarken teknik heyetler de farklı oyuncu kombinasyonlarını deneme fırsatı bulacak. Özellikle yeni transferlerin takıma uyumu, genç futbolcuların performansı ve ideal ilk 11'in şekillenmesi açısından önem taşıyan mücadele, her iki takım adına değerli bir sınav niteliğinde olacak. Karşılaşma öncesinde maçın tarihi, başlama saati, yayıncı kuruluşu ve diğer detaylar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki Çaykur Rizespor-Osijek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Rizespor-Osijek MAÇI NE ZAMAN?

Çaykur Rizespor-Osijek arasındaki hazırlık maçı, 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

Çaykur Rizespor-Osijek MAÇI SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor-Osijek maçı, Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

Çaykur Rizespor-Osijek MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadelenin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.