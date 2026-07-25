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Haberler Futbol Annecy-Brighton maçı ne zaman? Hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Annecy-Brighton maçı ne zaman? Hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hazırlıklarını sürdüren Fransa temsilcisi Annecy ile İngiliz ekibi Brighton, sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Yeni sezon öncesinde son durumlarını görmek isteyen iki ekip, mücadelede hem oyun planlarını test edecek hem de yeni transferlerin performansını değerlendirme fırsatı bulacak. Teknik direktörler için önemli bir prova niteliği taşıyan karşılaşma, oyuncuların fiziksel durumunu ve kadro tercihlerini şekillendirmesi açısından da büyük önem taşıyor. Futbolseverler ise Annecy-Brighton hazırlık maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Detaylar haberimizde!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 11:02
Annecy-Brighton maçı ne zaman? Hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Annecy-Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Annecy ile Brighton, kamp döneminin dikkat çeken hazırlık maçlarından birinde kozlarını paylaşacak. Resmi sezon öncesinde eksiklerini görmek isteyen iki ekip, sahaya kazanma hedefiyle çıkarken teknik heyetler de farklı oyuncu kombinasyonlarını deneme fırsatı bulacak. Özellikle yeni transferlerin takıma uyumu, genç futbolcuların performansı ve ideal ilk 11'in şekillenmesi açısından önem taşıyan mücadele, her iki takım adına değerli bir sınav niteliğinde olacak. Karşılaşma öncesinde maçın tarihi, başlama saati, yayıncı kuruluşu ve diğer detaylar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki Annecy-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Annecy-Brighton MAÇI NE ZAMAN?

Annecy-Brighton arasındaki hazırlık maçı, 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

Annecy-Brighton MAÇI SAAT KAÇTA?

Annecy-Brighton maçı, Türkiye saati ile 13.00'te başlayacak.

Annecy-Brighton MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadelenin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

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