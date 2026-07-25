Annecy-Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Annecy ile Brighton, kamp döneminin dikkat çeken hazırlık maçlarından birinde kozlarını paylaşacak. Resmi sezon öncesinde eksiklerini görmek isteyen iki ekip, sahaya kazanma hedefiyle çıkarken teknik heyetler de farklı oyuncu kombinasyonlarını deneme fırsatı bulacak. Özellikle yeni transferlerin takıma uyumu, genç futbolcuların performansı ve ideal ilk 11'in şekillenmesi açısından önem taşıyan mücadele, her iki takım adına değerli bir sınav niteliğinde olacak. Karşılaşma öncesinde maçın tarihi, başlama saati, yayıncı kuruluşu ve diğer detaylar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki Annecy-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Annecy-Brighton MAÇI NE ZAMAN?

Annecy-Brighton arasındaki hazırlık maçı, 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

Annecy-Brighton MAÇI SAAT KAÇTA?

Annecy-Brighton maçı, Türkiye saati ile 13.00'te başlayacak.

Annecy-Brighton MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadelenin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.