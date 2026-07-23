Eyüpspor - İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Eyüpspor-İstanbulspor maçı canlı takip etmek için tıkla!

Yeni sezon öncesi hazırlık kampını sürdüren Süper Lig temsilcisi Eyüpspor, özel maçta İstanbul'un köklü kulüplerinden İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın taraftarları arama motorlarında "Eyüpspor - İstanbulspor maçı yarın ne zaman, saat kaçta?", "Eyüpspor hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Eyüpspor - İstanbulspor maçı canlı izle" sorularını araştırıyor. İşte 24 Temmuz 2026 Cuma günü oynanacak Eyüpspor - İstanbulspor hazırlık karşılaşmasının başlama saati, yayın kanalı ve tüm detayları...

EYÜPSPOR - İSTANBULSPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Eyüpspor ile İstanbulspor arasındaki sezon öncesi hazırlık müsabakası 24 Temmuz Cuma günü oynanacak.

EYÜPSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 18:00'de oynanacak.

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