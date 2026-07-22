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Haberler Futbol Casemiro'nun yeni adresi açıklandı! Messi ile takım arkadaşı olacak

Casemiro'nun yeni adresi açıklandı! Messi ile takım arkadaşı olacak

MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami, Manchester United forması giyen Casemiro'yu renklerine bağladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 21:02
Casemiro'nun yeni adresi açıklandı! Messi ile takım arkadaşı olacak

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) Ligi ekiplerinden Inter Miami, Manchester United'da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 34 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılının sonuna kadar anlaşma sağlanırken sözleşmenin Haziran 2029'a kadar uzatma opsiyonu bulunuyor.

2022 yılında İspanyol ekibi Real Madrid'den İngiltere'nin Manchester United takımına transfer olan Casemiro, İngiliz temsilcisiyle geçen sezon 35 maçta 9 gol attı.

Brezilyalı oyuncu, Real Madrid'de 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 3'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 18 kupa kaldırdı.

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