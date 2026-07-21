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Haberler Futbol Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk resmi maçında Chobani Stadyumu'nda taraftarı önüne çıkacak sarı-lacivertliler, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler arama motorlarında "Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta?", "Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?", "Fenerbahçe muhtemel 11'ler belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı canlı yayın kanalı, saat bilgisi ve muhtemel 11 detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 16:24
Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı canlı anlatım için tıklayınız...

2026-2027 sezonunun ilk resmi maçına çıkacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşmasında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini konuk ediyor. Avusturya kampı ve hazırlık döneminde sergilediği başarılı performansla dikkat çeken sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde galip gelerek tur kapısını aralamak istiyor. 21 Temmuz 2026 Salı günü (bugün) oynanacak dev mücadele öncesinde milyonlarca sarı-lacivertli taraftar arama motorlarında "Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı saat kaçta?", "Fenerbahçe maçı hangi kanalda, TV100 şifresiz mi verecek?" ve "Fenerbahçe muhtemel 11'leri açıklandı mı?" sorularını araştırıyor. İşte Fenerbahçe - Gornik Zabrze karşılaşmasına dair canlı yayın bilgileri, hakem kadrosu, muhtemel 11'ler ve tüm detaylar...

FENERBAHÇE - GORNİK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

21 Temmuz Salı 2026 günü (Bugün) Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - GORNİK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarı-lacivertli temsilcimizin UEFA Şampiyonlar Ligi yolundaki bu heyecan dolu mücadelesi tv100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacaktır.

FENERBAHÇE - GORNİK ZABRZE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşmayı televizyon başından ve platformun dijital yayınları üzerinden şifresiz izleyebilirsiniz.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

İki maçlı eleme usulüne göre oynanacak turun rövanş karşılaşması 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Polonya'da oynanacaktır. Fenerbahçe, rakibini elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'nda Sturm Graz - Hearts eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecektir.

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahce muhtemel 11'i: Günok, Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Mercan, Guendouzi, Fred, Kahveci, Asensio, Aktürkoğlu, Talisca

Gornik Zabrze muhtemel 11'i: Schulze, Janicki, Sacek, Josema, Janza, Donio, Sadilek, Urbanski, Ismaheel, Prekop, Khlan

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