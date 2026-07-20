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Haberler Futbol İngiliz futbol efsanelerinden Kevin Keegan hayatını kaybetti

İngiliz futbol efsanelerinden Kevin Keegan hayatını kaybetti

İngiltere Milli Takımı'nın eski kaptanlarından ve teknik direktörlerinden Kevin Keegan, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 18:38
İngiliz futbol efsanelerinden Kevin Keegan hayatını kaybetti

İngiltere Milli Takımı'nın eski kaptanlarından ve teknik direktörlerinden Kevin Keegan, yaşamını yitirdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Keegan, 75 yaşında vefat etti.

Futbol kariyeri boyunca Scunthorpe United, Liverpool, Hamburg, Southampton ve Newcastle takımlarında forma giyen İngiliz futbol efsanesi, iki kez Altın Top (Ballon d'Or) ödülünün sahibi oldu.

Keegan, teknik adamlık kariyerinde Newcastle, Fulham, İngiltere Milli Takımı ve Manchester City takımlarının teknik direktörlüğünü üstlendi.

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