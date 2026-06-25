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Haberler Futbol Sivasspor Kulüp Müdürü Cafer Kaplan: "Sivasspor çok zor durumda"

Sivasspor Kulüp Müdürü Cafer Kaplan: "Sivasspor çok zor durumda"

Sivasspor Kulüp Müdürü Cafer Kaplan, önemli açıklamalarda bulundu. Kulüpte yaşanan yönetim boşluğu nedeniyle kırmızı-beyazlı ekibin kritik bir süreçten geçtiğini belirtti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 12:14
Sivasspor Kulüp Müdürü Cafer Kaplan: "Sivasspor çok zor durumda"

Sivasspor Kulübü Müdürü Üyesi Cafer Kaplan, kulübün içinde bulunduğu kritik tabloya dikkat çekti. Kaplan, yönetim boşluğuna rağmen Sivasspor'un liglere katılımı için gerekli işlemlerin yürütüldüğünü belirterek, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi adına zamanla yarıştıklarını ifade etti. Kulübün önünde önemli kararların bulunduğunu vurgulayan Kaplan, gerekli adımların bir an önce atılması gerektiğini söyledi.

Kaplan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kulüpte görevli olmam nedeniyle çok zorlu şartlar altında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bütün sporcularımız soruyor 'biz ne olacağız' diye. Personelin durumu çok zor süreç içerisinde. Bu zaman içerisinde biz Türkiye Futbol Federasyonu ile olan bize düşen işlemleri yaptık. Eğer o işlemleri yapmasaydık biz bu sezon lige katılmayacaktık. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürüme teşekkür ederim. Sivas 4 Eylül Stadyumunun tahsisi için bize yazı yazdı ve sertifikayı almak üzereyiz. Bu belgeleri tamamlayıp, eğer bu belgeleri tamamlayıp Türkiye Futbol Federasyonu'na göndermezsen lige katılamıyorsun. Bu konular çok hassastı. Ayrıca forma setleri konusu var. Bu forma setlerini de hallettik. Sporcularımızın siparişlerini verdik ama bunların hepsini yapmak zor. Normalde yönetim kurulunun yapması gereken iş ve bunların bir maliyeti var. Biz bunları yapmak zorunda kaldığımız için yeni gelen yönetime hesapları göstereceğiz."

Yeni yönetimin bir an önce oluşturulması gerektiğini belirten Cafer Kaplan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüpten yönetim listesini talep ettiğini hatırlatarak, "Bu gelecek yönetim bu hafta içerisinde olmazsa TFF, bizden yönetim istiyor. Yönetim listesi vermemizi istiyor. Bunu yapmak için en kısa zamanda çok çalışmamız gerekiyor. Kulüp gerçekten şuanda çok zor durumda" ifadelerini kullandı.

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