İşte 2026 Dünya Kupası'nın 21 yaş altı yıldızları! Listede 3 Türk var
2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek 21 yaş altı genç yıldız adayları belli oldu. Listede A Milli Futbol Takımımızdan da 3 isim var. İşte o isimler... | Son dakika spor haberleri
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 14:51
Arda Güler | Türkiye | Real Madrid | Orta saha | 21
Desire Doue | Fransa | PSG | Sağ kanat | 21
Kenan Yıldız | Türkiye | Juventus | Sol kanat | 21
Ibrahim Maza | Cezayir | Bayer Leverkusen | Orta saha | 20
Warren Zaire-Emery | Fransa | PSG | Orta saha | 20
Can Uzun | Türkiye | Eintracht Frankfurt | Orta saha | 20
Yan Diomande | Fildişi Sahili | Leipzig | Sol kanat | 19
Endrick | Brezilya | Olimpik Lyon | Forvet | 19
Pau Cubarsi | İspanya | Barcelona | Stoper | 19
Ibrahim Mbaye | Senegal | PSG | Sağ kanat | 18
Lamine Yamal | İspanya | Barcelona | Sağ kanat | 18
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