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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol İşte 2026 Dünya Kupası'nın 21 yaş altı yıldızları! Listede 3 Türk var

İşte 2026 Dünya Kupası'nın 21 yaş altı yıldızları! Listede 3 Türk var

2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek 21 yaş altı genç yıldız adayları belli oldu. Listede A Milli Futbol Takımımızdan da 3 isim var. İşte o isimler... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 14:51
İşte 2026 Dünya Kupası'nın 21 yaş altı yıldızları! Listede 3 Türk var

Arda Güler | Türkiye | Real Madrid | Orta saha | 21

İşte 2026 Dünya Kupası'nın 21 yaş altı yıldızları! Listede 3 Türk var

Desire Doue | Fransa | PSG | Sağ kanat | 21

İşte 2026 Dünya Kupası'nın 21 yaş altı yıldızları! Listede 3 Türk var

Kenan Yıldız | Türkiye | Juventus | Sol kanat | 21

İşte 2026 Dünya Kupası'nın 21 yaş altı yıldızları! Listede 3 Türk var

Ibrahim Maza | Cezayir | Bayer Leverkusen | Orta saha | 20

İşte 2026 Dünya Kupası'nın 21 yaş altı yıldızları! Listede 3 Türk var

Warren Zaire-Emery | Fransa | PSG | Orta saha | 20

İşte 2026 Dünya Kupası'nın 21 yaş altı yıldızları! Listede 3 Türk var

Can Uzun | Türkiye | Eintracht Frankfurt | Orta saha | 20

İşte 2026 Dünya Kupası'nın 21 yaş altı yıldızları! Listede 3 Türk var

Yan Diomande | Fildişi Sahili | Leipzig | Sol kanat | 19

İşte 2026 Dünya Kupası'nın 21 yaş altı yıldızları! Listede 3 Türk var

Endrick | Brezilya | Olimpik Lyon | Forvet | 19

İşte 2026 Dünya Kupası'nın 21 yaş altı yıldızları! Listede 3 Türk var

Pau Cubarsi | İspanya | Barcelona | Stoper | 19

İşte 2026 Dünya Kupası'nın 21 yaş altı yıldızları! Listede 3 Türk var

Ibrahim Mbaye | Senegal | PSG | Sağ kanat | 18

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Lamine Yamal | İspanya | Barcelona | Sağ kanat | 18

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