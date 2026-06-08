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Haberler Futbol Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen korkuttu! Bir anda yere yığıldı

Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen korkuttu! Bir anda yere yığıldı

Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, Ukrayna ile oynadıkları hazırlık maçında rahatsızlanarak yere yığıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 09:57
Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen korkuttu! Bir anda yere yığıldı

Danimarka Futbol Federasyonu'ndan (DBU) yapılan açıklamada, 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun Ukrayna ile oynanan hazırlık maçında yere yığılmasının ardından bilincinin açık ve sağlık durumun iyi olduğu kaydedildi.

Alman ekibi Wolfsburg'da forma giyen Eriksen'in maçın 65. dakikasında göğsünü tutarak yere yığılması üzerine karşılaşma yarıda kaldı. Eriksen'in ilk 11'de başladığı mücadelede Danimarka'nın 2-1 üstünlüğü bulunuyordu.

Eriksen, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Finlandiya ile oynadıkları maçta yere yığılmış ve sahada 13 dakika boyunca acil müdahale görmüştü. Kalp krizi geçirdiği tespit edildikten sonra kalp masajı yapılmış ve defibrilatör (şok cihazı) kullanılmıştı.

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