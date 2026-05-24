CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Hull City futbolcusu David Akintola: İnanırsanız her şey mümkündür

Hull City futbolcusu David Akintola: İnanırsanız her şey mümkündür

İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City'nin orta saha oyuncusu David Akintola, sezon başında kimsenin kendilerine inanmadığını ancak şu anda bulundukları yerden çok mutlu olduklarını söyledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 10:22
Hull City futbolcusu David Akintola: İnanırsanız her şey mümkündür

İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yendikleri maçın ardından konuşan 30 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, "Sezon başında kimse inanmamıştı. Bir takım olarak savaştık ve burada olmaktan dolayı mutluyuz. Bunu tarif edebileceğim hiçbir kelime yok." diye konuştu.

Tüm sezon yoğun çalışmalarının karşılığını aldıklarını belirten Akintola, "Başkan, teknik direktör ve tüm personel, herkes çok mutlu. Eğer inanırsanız her şey mümkündür; biz Allah'a, sıkı çalışmamıza inandık ve sonunda her şey meyvesini verdi." dedi.

Akintola, 90+5. dakikada attığı golle Premier Lig biletini getiren Oli McBurnie ile ilgili soruya, "O daima, doğru zamanda, doğru yerde oluyor. Onun adına çok mutluyum, çok yakınız. Ayrıca hem saha içinde hem de saha dışında çok iyi biri. Harika birisi. Eğer onu kişisel düzeyde tanıma fırsatı bulursanız, onun çok güçlü bir karakter olduğunu anlarsınız. Bu yüzden onun adına çok mutluyum. Harika bir sezon geçirdi ve Premier Lig'de de buna devam etmeye hazır olduğundan son derece eminim." ifadelerini kullandı.

Premier Lig'in dünyadaki en iyi lig olduğunu savunan Akintola, "Chelsea ile kupada eşleşmiştik, şimdiyse onlarla aynı ligde olacağız. Bu yüzden Manchester City, Manchester United gibi büyük takımlarla karşılaşacak olmak çok heyecan verici olacak ve biz hazırız." şeklinde görüş belirtti.

MILLAR: "TARAFTARLARIMIZ OLMADAN BAŞARAMAZDIK"

26 yaşındaki Kanadalı kanat oyuncusu Liam Millar ise Premier Lig yolunda büyük destek veren taraftarlarına dikkati çekerek, "Bizim için yaptığınız her şeye çok teşekkür ederiz. Geçen yıl neredeyse küme düşecekken bu yıl Premier Lig'e yükselme başarısını taraftarlarımız olmadan başaramazdık. Sizler inanılmazsınız. Çok teşekkürler." diye konuştu.

Millar, gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edecek olmalarıyla ilgili de "Çocukken Liverpool'un altyapısındaydım. Bu yüzden oraya geri dönmek ve Anfield'da oynamak benim için çok güzel olacak." dedi.

G.Saray'dan sürpriz hamle! Beşiktaş da istiyordu
G.Saray'a ses getirecek transfer önerisi!
DİĞER
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A maç günü!
CHP'de "tahliye" savaşı! Kılıçdaroğlu hem dilekçe verdi hem de uyardı: Özgür Özel kendini binaya kilitledi | Emniyete talimat
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Yüksek'e Premier Lig kancası!
El Bilal Toure transfer kararını verdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın en istikrarlısı Abdülkerim! G.Saray'ın en istikrarlısı Abdülkerim! 11:19
Skriniar'ın partneri bulundu! Eski yıldızına kanca Skriniar'ın partneri bulundu! Eski yıldızına kanca 11:03
Trabzonspor'a Hull City'den müjdeli haber! Trabzonspor'a Hull City'den müjdeli haber! 10:38
El Bilal Toure transfer kararını verdi El Bilal Toure transfer kararını verdi 10:15
G.Saray'a ses getirecek transfer önerisi! G.Saray'a ses getirecek transfer önerisi! 09:57
Knicks seride 3-0 öne geçti! Knicks seride 3-0 öne geçti! 09:54
Daha Eski
Leao'dan G.Saraylıları heyecanlandıran hareket! Leao'dan G.Saraylıları heyecanlandıran hareket! 09:50
Olympiakos - Real Madrid final maçı izle! Olympiakos - Real Madrid final maçı izle! 09:46
G.Saray'dan sürpriz hamle! Beşiktaş da istiyordu G.Saray'dan sürpriz hamle! Beşiktaş da istiyordu 09:33
İsmail Yüksek'e Premier Lig kancası! İsmail Yüksek'e Premier Lig kancası! 09:24
Silva'dan G.Saray'ı şok eden talep! Silva'dan G.Saray'ı şok eden talep! 09:16
Burnley - Wolverhampton maçı bilgileri Burnley - Wolverhampton maçı bilgileri 08:52