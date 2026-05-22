Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Rashford'dan Unai Emery ve Hansi Flick'e teşekkür

Marcus Rashford, zorlu geçen dönemin ardından İngiltere Milli Takımı’na yeniden çağrılmasını “tam anlamıyla bir geri dönüş hikâyesi” olarak tanımlarken, Unai Emery, Hansi Flick ve Thomas Tuchel’e teşekkür etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2026 15:58 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2026 16:19
Marcus Rashford, kariyerinin en zor dönemlerinden birini geride bırakarak yeniden İngiltere Milli Takımı'na dönmenin sevincini yaşıyor. Thomas Tuchel'in 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan yıldız futbolcu, bu süreci "döngünün tamamlandığı bir an" olarak tanımlarken, kendisine destek olan isimlere teşekkür etti. Ancak Rashford'ın açıklamasında Manchester United'a yer vermemesi dikkat çekti.

Euro 2024 kadrosuna alınmamasının ardından milli takım kariyeri sorgulanmaya başlayan İngiliz forvet, yeniden ayağa kalkmayı başardı. Sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Aston Villa forması giyen Rashford, burada çıktığı 17 maçta 4 gol kaydetti. Yaz transfer döneminde Barcelona'ya kiralanan yıldız oyuncu ise İspanya'da adeta yeniden doğdu. Katalan ekibinde 14 gol ve 14 asistlik performans sergileyen Rashford, gösterdiği çıkışla İngiltere Milli Takımı'ndaki yerini geri aldı.

Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Rashford, Euro 2024 kadrosunda yer alamamasının kendisi için önemli bir kırılma noktası olduğunu söyledi. Yaşadığı hayal kırıklığının hem saha içinde hem de özel hayatında gelişmesine katkı sağladığını belirten yıldız oyuncu, yeniden milli formaya kavuşmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Rashford paylaşımında, "Bugün benim için umutsuzluktan mutluluğa uzanan yolun tamamlandığı bir an. Euro 2024 kadrosunda olmamak bana hem oyuncu hem insan olarak çok şey kattı. Aynı zamanda uğruna savaşacağım yeni bir hedef verdi" sözlerini kullandı.

İngiliz futbolcu ayrıca, zor zamanlarında kendisine güvenen isimleri de unutmadı. Unai Emery, Hansi Flick ve Thomas Tuchel'e özel teşekkür eden Rashford; Aston Villa, Barcelona ve İngiltere Milli Takımı'na da minnettarlığını dile getirdi. Ancak uzun yıllar formasını giydiği Manchester United'dan hiç söz etmemesi, futbol kamuoyunda dikkat çeken detaylardan biri oldu.

