Milli futbolcumuz Kenan Yıldız’a büyük onur! Serie A'da...

İtalya Serie A'da 2025-2026 sezonunun en iyi genç futbolcusu ödülü milli yıldız Kenan Yıldız'ın oldu. Juventus forması giyen 21 yaşındaki oyuncu, lig yönetimi tarafından verilen "Rising Star" ödülüne layık görüldü.

Serie A'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sezonun en iyi oyuncularının performans analizleri ve elde edilen takip verileri doğrultusunda belirlendiği ifade edildi. Bu kapsamda Kenan Yıldız, 23 yaş altı kategorisinin en başarılı futbolcusu seçildi.

Başarılı performansıyla sezon boyunca dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu, daha önce de Serie A'da iki kez "ayın en iyi genç oyuncusu" ödülünü kazanmıştı.

Kenan Yıldız, 2025-2026 sezonunda Juventus formasıyla Serie A'da çıktığı 33 karşılaşmada 10 gol atıp 6 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.