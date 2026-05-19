Portekiz'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Cristiano Ronaldo...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan ve Kolombiya ile berabere K Grubu'nda yer alan Portekiz'in kadrosu belli oldu.

Milli takıma çağrılan 41. yaşındaki Cristiano Ronaldo kariyerinde 6. kez Dünya Kupası'nda oynayacak.

Öte yandan Fenerbahçe forması giyen Nelson Semedo ve Natura Dünyasi Gençlerbirliği forması giyen Ricardo Velho kadroda yer aldı.