Ziraat Türkiye Kupası
Al Hilal Riyadh-Neom SC maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig’in 33. hafta mücadelesinde şampiyonluk takibini sürdüren Al Hilal, ligin yeni ve dişli ekiplerinden Neom SC’yi konuk ediyor. 78 puanla lider Al Nassr'ın arkasında ikinci sırada yer alan ve unvanını korumak için kazanmaktan başka çaresi olmayan Al Hilal, evinde hata yapmak istemiyor. Topladığı 44 puanla 8. sırada yer alan ve tamamen prestij mücadelesi veren Neom SC ise dev rakibine çelme takarak ses getirme niyetinde. Peki, Al Hilal - Neom SC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 09:32 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2026 09:34
Al Hilal Riyadh-Neom SC maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan futbolunda sezonun kaderini doğrudan ilan edebilecek ya da yarışı son haftaya taşıyacak dev bir maç sahneye geliyor. Ev sahibi Al Hilal, geçtiğimiz hafta içi lider Al Nassr ile deplasmanda oynadığı derbide adeta ecel terleri dökmüştü. Sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan ve şampiyonluk umutlarını mucizevi bir şekilde bugüne taşıyan Simone Inzaghi'nin öğrencileri, pes etmeye niyetli olmadığını göstermek istiyor. Bir maçı eksik şekilde liderin 5 puan gerisinde yer alan Al Hilal, taraftarı önünde bu maçı kazanarak puan farkını 2'ye indirmeyi ve şampiyonluk ilanını en azından birkaç gün ertelemeyi hedefliyor. Konuk ekip Neom SC cephesinde ise kulüp tarihinin ilk Pro Lig sezonunda oldukça tatmin edici, sakin ve stressiz bir dönem yaşanıyor. Son haftalarda lig ortasındaki yerini sağlamlaştıran konuk ekibin üzerinde en ufak bir küme düşme baskısı bulunmuyor. İşte Al Hilal Riyadh-Neom SC maçının detayları!

Al Hilal Riyadh-Neom SC MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 33. haftası kapsamındaki Al Hilal Riyadh-Neom SC maçı, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Al Hilal Riyadh-Neom SC MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 19.05'te yapılacak.

Al Hilal Riyadh-Neom SC MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Hilal Riyadh-Neom SC maçı, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

