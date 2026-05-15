Al Taawon-Al Riyadh maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Taawon Club Stadyumu'nda iki takımın da kendi gerçekleri adına ödün vermeyeceği zorlu bir 90 dakika oynanacak. Ev sahibi Al Taawon, bu sezon sergilediği dirençli futbolla ligin istikrarlı takımlarından biri oldu. 52 puanla 6. sırada bulunan Bureyde temsilcisi, sezonun bu son iç saha maçlarından birinde taraftarına galibiyet hediye etmek istiyor. Konuk ekip Al Riyadh cephesinde ise tam anlamıyla bir seferberlik ilan edilmiş durumda. 26 puanla 16. sırada yer alan ve düşme korkusunu ensesinde hisseden kırmızı-siyahlılar, ligde kalma umutlarını son haftaya taşımak için bu zorlu deplasmanda reaksiyon göstermek zorunda. Geçtiğimiz hafta aldıkları galibiyetle moral bulsalar da, ligin en çok gol yiyen savunmalarından birine sahip olmaları teknik heyeti düşündürüyor. İşte Al Taawon-Al Riyadh maçının detayları!

Al Taawon-Al Riyadh MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 33. haftası kapsamındaki Al Taawon-Al Riyadh maçı, 15 Mayıs Cuma günü oynanacak.

Al Taawon-Al Riyadh MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

Al Taawon-Al Riyadh MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Taawon-Al Riyadh maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.