Al Qadsiah-Al Hazem CANLI İZLE: Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan futbolunun son dönemdeki yükselen değeri Al-Qadsiah, evinde taraftarının desteğiyle mutlak galibiyet peşinde. Teknik Direktör Brendan Rodgers yönetiminde sezonun en istikrarlı ekiplerinden biri olan ev sahibi, hücum hattındaki yıldız isimleriyle sonuca gitmeyi planlıyor. 71 puanla 4. basamakta bulunan Al-Qadsiah için bu maç, sadece bir 3 puan değil, aynı zamanda lig podyumuna yerleşme adına bir "tamam mı, devam mı" mücadelesi niteliği taşıyor. Konuk ekip Al Hazm ise bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergilemesine rağmen 39 puanla 9. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Düşme korkusundan tamamen uzaklaşan ve üst sıralar için de iddiası bulunmayan Al Hazm, sahaya stresiz bir şekilde çıkacak. Ancak deplasman karnesi zayıf olan ekip, Al-Qadsiah'ın yüksek temposuna karşı savunma hattını sağlam tutup kontrataklarla rakibini avlamaya çalışacak. İşte Al Qadsiah-Al Hazem maçının detayları!

AL QADSIAH-AL HAZEM MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 33. haftası kapsamındaki Al Qadsiah-Al Hazem maçı, 14 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

AL QADSIAH-AL HAZEM MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

AL QADSIAH-AL HAZEM MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Qadsiah-Al Hazem maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.