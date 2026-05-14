Al Fateh-Al Najma maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ev sahibi Al Fateh, geçtiğimiz hafta Al Riyadh deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönerek taraftarını üzmüştü. Teknik Direktör Jose Gomes yönetiminde sezonun ikinci yarısında istikrarsız bir görüntü çizen Al Fateh, kendi sahasında taraftar desteğini arkasına alarak zayıf rakibi karşısında maça baskılı başlayarak erken bir golle rahatlamak niyetinde. Al Najma cephesinde ise adeta bir hayatta kalma savaşı veriliyor. Geçtiğimiz hafta evinde Al Hazm ile gollü berabere kalan konuk ekip, 32 maçta topladığı 13 puanla ligin dibine demir atmış durumda. Matematiksel olarak şansını sürdürmek için bu deplasmandan mutlaka 3 puan çıkarmak zorunda olan Al Najma, sürpriz bir galibiyet imza atarak lige tutunmanın yollarını arayacak. İşte Al Fateh-Al Najma maçının detayları!

Al Fateh-Al Najma MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 33. haftası kapsamındaki Al Fateh-Al Najma maçı, 14 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Al Fateh-Al Najma MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele Türkiye saati ile 18.55'te başlayacak.

Al Fateh-Al Najma MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Fateh-Al Najma maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.