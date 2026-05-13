CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Motherwell-Celtic maçı CANLI YAYIN | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Motherwell-Celtic maçı CANLI YAYIN | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İskoçya Premiership Şampiyonluk Grubu 4. hafta mücadelesinde Motherwell, Celtic’i ağırlıyor. 58 puanla 4. sırada yer alan Motherwell, sahasında dev rakibini devirerek Avrupa kupaları yolunda dev bir adım atmanın peşinde. 76 puanla lider Hearts’ın sadece 1 puan gerisinde bulunan Celtic ise hata yapmadan şampiyonluk yarışındaki iddiasını son haftalara taşımayı hedefliyor. Peki, Motherwell - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 18:59
Motherwell-Celtic maçı CANLI YAYIN | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Motherwell-Celtic maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İskoçya'nın tarihi statlarından Fir Park, şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek bir 90 dakikaya ev sahipliği yapıyor. Ev sahibi Motherwell, bu sezon sergilediği dirençli futbolla ilk 6 içinde kendine sağlam bir yer buldu. Geçtiğimiz hafta disiplinli savunmasıyla dikkat çeken Motherwell, Celtic'in yoğun baskısına karşı Elijah Just gibi hızlı oyuncularıyla kontratak arayacak. Kendi sahasında devlere zor anlar yaşatmasıyla bilinen ev sahibi ekip, liderlik yarışına doğrudan etki edebilecek bir sonuca imza atmak niyetinde. Konuk ekip Celtic ise hafta sonu kazandığı görkemli Glasgow derbisinin ardından Fir Park'a büyük bir özgüvenle geliyor. Teknik direktör Martin O'Neill yönetimindeki ekip, Hearts'ın Falkirk karşısında puan kaybetme ihtimalini de gözeterek bu akşam mutlak 3 puan parolasıyla sahada olacak. İşte Motherwell-Celtic maçının detayları!

Motherwell-Celtic MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İskoçya Premiership Şampiyonluk Grubu mücadelesi kapsamındaki Motherwell-Celtic maçı 13 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Kritik karşılaşma Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak.

Motherwell-Celtic MAÇI HANGİ KANALDA?

Fir Park'ın ev sahipliğindeki bu mücadelenin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Motherwell-Celtic MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hearts: Ward; O'Donnell, Gordon, Welsh, Longelo; Watt, Priestman; Said, Slattery, Maswanhise; Just

Falkirk: Sinisalo; Johnston, Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor; McCowan, Nygren, Hyun-Jun; Maeda

ASpor CANLI YAYIN

Galatasaray'a Kongolu dinamo!
Icardi'ye Ada'dan teklifler var!
DİĞER
12 yıllık evliliği bitiyor... Pelin Karahan boşanma sorusuyla karşılaştı: Tek cümlelik yanıtı çok konuşuldu!
Başkan Erdoğan Kazakistan yolunda: Türk Devletleri Teşkilatı toplanıyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a transferde Ronaldo şoku! O yıldızla bizzat görüştü
Dursun Özbek'in toplantıda dili sürçtü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Eyüpspor mesaisi F.Bahçe'de Eyüpspor mesaisi 18:49
Beşiktaş Gain-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Beşiktaş Gain-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? 18:19
Icardi'ye Ada'dan teklifler var! Icardi'ye Ada'dan teklifler var! 18:03
Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı detayları! Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı detayları! 17:38
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 17:35
Brest-Strasbourg maçı ne zaman? Brest-Strasbourg maçı ne zaman? 17:19
Daha Eski
Deportivo Alaves-Barcelona maçı ayrıntıları! Deportivo Alaves-Barcelona maçı ayrıntıları! 17:06
Getafe-Mallorca maçı muhtemel 11'ler! Getafe-Mallorca maçı muhtemel 11'ler! 16:45
Ju Jitsu Dünya Şampiyonası Antalya’da! Ju Jitsu Dünya Şampiyonası Antalya’da! 16:40
Espanyol-Athletic Bilbao detayları! Espanyol-Athletic Bilbao detayları! 16:37
Villarreal-Sevilla maç bilgileri! Villarreal-Sevilla maç bilgileri! 16:29
Birgül Erken'den dünya rekoru! Birgül Erken'den dünya rekoru! 16:27