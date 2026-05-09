Al Fayha-Al-Qadsiah CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Fayha-Al-Qadsiah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ev sahibi Al Fayha, geçtiğimiz hafta Al Riyadh deplasmanından 4-2'lik galibiyetle dönerek büyük moral buldu. Sahasında devleşen bir performansa sahip olan Fayha, güçlü rakibi karşısında katı bir savunma kurgusu ve hızlı hücumlarla puan koparmaya çalışacak. Konuk ekip Al-Qadsiah ise adeta şampiyonluk yarışı olmayan ligin şampiyonu gibi bir form grafiği çiziyor. Geçtiğimiz hafta lig lideri Al Nassr'ı 3-1 mağlup ederek Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarını şaşkına çeviren ekip, ligde üst üste dördüncü galibiyetini kovalıyor. İşte Al Fayha-Al-Qadsiah maçının detayları!

Al Fayha-Al-Qadsiah MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig 32. hafta mücadelesi kapsamındaki Al Fayha-Al-Qadsiah maçı 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Al Fayha-Al-Qadsiah MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik karşılaşma Türkiye Saati ile saat 21.00'de başlayacak.

Al Fayha-Al-Qadsiah MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Fayha-Al-Qadsiah maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.