CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bakan Bak: Spor toplumları birleştiren önemli bir olgu

Bakan Bak: Spor toplumları birleştiren önemli bir olgu

15’inci Kamu Futbol Turnuvası kapsamında gösteri maçına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’na başarı dileyerek, “Spor, birleştirici gücü olan, toplumları birleştiren önemli bir olgu. Heyecanlıyız. Çünkü bu sene milli takımımız 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidecek. Çok güzel bir iş başardılar” dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 18:31
Bakan Bak: Spor toplumları birleştiren önemli bir olgu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu yıl 15'inci kez düzenlenen Kamu Futbol Turnuvası öncesinde Ankara Altındağ Örnek Stadı'nda oynanan gösteri maçına katıldı. Meclis Spor ile Şöhretler Karması takımları arasında oynanan karşılaşmada Meclis Spor forması giyen Bakan Bak, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, Ankara Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen kamu kurumları arası futbol turnuvasının başlangıcını yaptıklarını ifade ederek, "Ankara bürokrasisi streslidir, tempo yüksektir. Arada biraz eğlenmeye, stres atmaya ihtiyaç var. Dolayısıyla kamu kurumlarından arkadaşlarımızı bu turnuvaya bekliyoruz. Spor; birleştirici gücü olan, toplumları birleştiren önemli bir olgu. Heyecanlıyız çünkü bu sene milli takımımız 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidecek. Çok güzel bir iş başardılar. Bizim çocuklara Amerika'da başarılar diliyoruz. İnşallah güzel işler yapacaklar. Gruptan çıktılar, elemeleri geçtiler. Şanslıyız ki Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen birisi. Spor faaliyetlerine, spor yatırımlarına ve pek çok organizasyona destek veriyor. Ülkemizi ve sporu seviyoruz" diye konuştu.

GÖSTERİ MAÇI BERABERLİKLE SONUÇLANDI

Karşılaşma ise izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Tempolu başlayan mücadelede iki takım da hücum futbolunu tercih ederken, Fair-Play çerçevesinde geçen maç 4-4 eşitlikle sonuçlandı.

Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı!
G.Saray'dan Bruno Fernandes harekatı!
DİĞER
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
CHP'de kurultay davası öncesi "mutlak" bölünme! Özgür Özel isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Ekremciler keyiflendi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye sakatlık şoku!
Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
VakıfBank'tan sakatlık açıklaması! VakıfBank'tan sakatlık açıklaması! 19:06
F.Bahçe'de Aziz Yıldırım’a adaylık baskısı! F.Bahçe'de Aziz Yıldırım’a adaylık baskısı! 18:29
Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor maçı izle Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor maçı izle 18:20
Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü 18:14
Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! 18:00
Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü açıkladı! Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü açıkladı! 17:07
Daha Eski
F.Bahçe'de o isimden adaylık açıklaması! F.Bahçe'de o isimden adaylık açıklaması! 16:24
F.Bahçe'ye sakatlık şoku! F.Bahçe'ye sakatlık şoku! 16:17
F.Bahçe'de Konya mesaisi başladı! F.Bahçe'de Konya mesaisi başladı! 16:13
Yarı finalde heyecan fırtınası! Yarı finalde heyecan fırtınası! 16:06
Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi! Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi! 15:56
G.Saray'da Antalyaspor maçı öncesi kırmızı alarm! G.Saray'da Antalyaspor maçı öncesi kırmızı alarm! 15:53