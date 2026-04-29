Ziraat Türkiye Kupası
Eski futbolcu Mesut Özil, Malezya Teknoloji Üniversitesi (UTM) ev sahipliğinde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen "Karmaşa Çağında Liderlik Zirvesi"nde açıklamalarda bulundu. Özil, Arsenal'da oynadığı yıllarda yaptığı Doğu Türkistan paylaşımı hakkında da konuştu. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 21:15 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2026 21:26
Mesut Özil'den Doğu Türkistan sözleri: Arsenal ile gerilim yaşayacağımı biliyordum ama...

Kariyerinde Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir gibi takımlarda oynamış olan eski futbolcu Mesut Özil, Malezya Teknoloji Üniversitesi (UTM) ev sahipliğinde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen "Karmaşa Çağında Liderlik Zirvesi"nde açıklamalarda bulundu. Arsenal'da oynadığı yıllarda yaptığı Doğu Türkistan paylaşımı sonrasında yaşadığı sorunları anlatan Özil, şu açıklamalara yer verdi:

"Bir yıldız olarak sesimi duyurma gücüm vardı ve bazı konularda sessiz kalmamalıydım. Yaptığım paylaşım ile Arsenal ile gerilim yaşayacağımı da biliyordum ama umrumda değildi.

Bu yüzden bana bütün kapıları kapattılar. Zor günlerdi çünkü futboldan çok keyif alıyordum ve bunu benden aldılar."

