Neom SC-Al Hazm maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Pro Lig’de 39 puanla 8. sırada yer alan Neom SC, 37 puanla hemen arkasındaki 9. basamakta bulunan Al Hazm’ı konuk ediyor. Christophe Galtier önderliğinde sezonun son bölümüne giren Neom SC, taraftarı önünde kazanarak üst sıralara bir adım daha yaklaşmayı hedeflerken; Al Hazm, deplasmanda rakibini geçerek sıralamada yer değiştirmek istiyor. Peki, Neom SC - Al Hazm maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 10:25
Neom SC-Al Hazm maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Pro Lig'de sezonun 30. haftasında Neom SC, modern yatırımlarının karşılığını saha sonuçlarıyla alma yolunda önemli bir sınava çıkıyor. Teknik direktörlüğünü Christophe Galtier'in 2025'ten beri sürdürdüğü Neom ekibi, geçtiğimiz hafta Al Najma karşısında aldığı mağlubiyeti bu maçla telafi etmek niyetinde. Sezonun ilk yarısında Al Hazm'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Neom SC, benzer bir tarifeyi kendi sahasında da uygulayarak 8. sıradaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Konuk ekip Al Hazm ise son haftalardaki dirençli futboluyla dikkat çekiyor. 37 puanla 9. sırada yer alan ve son maçında Al Riyadh'ı 2-1 ile geçmeyi başaran ekip için bu maç, hem ilk yarının rövanşını almak hem de güçlü rakibiyle arasındaki puan farkını kapatmak adına büyük bir fırsat. İşte Neom SC-Al Hazm maçının detayları!

Neom SC-Al Hazm MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Ligi 29. haftası kapsamındaki Neom SC-Al Hazm maçı 28 Nisan Salı günü oynanacak.

Neom SC-Al Hazm MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik randevu, Türkiye Saati ile 19.45'te başlayacak.

Neom SC-Al Hazm MAÇI HANGİ KANALDA?

Neom SC-Al Hazm mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

