İtalya Kupa yarı final CANLI | Atalanta-Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ev sahibi Atalanta, teknik direktör Palladino yönetiminde kupada Genoa ve Juventus gibi rakiplerini gol yemeden eleyerek bu tura kadar geldi. Konuk ekip Lazio'da ise teknik direktör Maurizio Sarri, kadrodaki kilit isimlerin eksikliğine rağmen iddialı bir kadroyla sahada olacak. Kupanın gediklisi olan Lazio, ilk maçtaki golcü kimliğini Bergamo'da da sergileyip sekizinci kupa zaferine bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Heyecanlı yarı final rövanş karşılaşmasının detayları merak ediliyor. İşte Atalanta-Lazio maçının canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler!

Atalanta-Lazio MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası yarı final rövanşı kapsamındaki Atalanta-Lazio maçı, 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak.

Atalanta-Lazio MAÇI HANGİ KANALDA?

Atalanta-Lazio mücadelesi, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Atalanta-Lazio MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic

Lazio: Motta; Lazzari, Romagnoli, Gila, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni