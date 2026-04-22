Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol İtalya Kupa yarı final CANLI | Atalanta-Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Kupası'nda finalin adı belli oluyor: Geçtiğimiz ay Roma’da oynanan ve nefes kesen bir mücadeleye sahne olan ilk maçın 2-2 eşitlikle sonuçlanmasının ardından, Atalanta ve Lazio bu kez New Balance Arena'da kozlarını paylaşıyor. İlk maçta iki kez geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Atalanta, saha avantajını kullanarak adını finale yazdırmak istiyor. Öte yandan son dönemde ligde Napoli galibiyetiyle moral bulan Lazio, kupadaki tecrübesini konuşturarak rakibini saf dışı bırakma niyetinde. Kazanan tarafın Inter ya da Como’nun finaldeki rakibi olacağı bu dev randevu, İtalyan futbolunun tüm taktiksel derinliğini ve heyecanını sahaya yansıtmaya aday. İşte Atalanta-Lazio maçının detayları!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 18:50
Atalanta-Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ev sahibi Atalanta, teknik direktör Palladino yönetiminde kupada Genoa ve Juventus gibi rakiplerini gol yemeden eleyerek bu tura kadar geldi. Konuk ekip Lazio'da ise teknik direktör Maurizio Sarri, kadrodaki kilit isimlerin eksikliğine rağmen iddialı bir kadroyla sahada olacak. Kupanın gediklisi olan Lazio, ilk maçtaki golcü kimliğini Bergamo'da da sergileyip sekizinci kupa zaferine bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Heyecanlı yarı final rövanş karşılaşmasının detayları merak ediliyor. İşte Atalanta-Lazio maçının canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler!

Atalanta-Lazio MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası yarı final rövanşı kapsamındaki Atalanta-Lazio maçı, 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak.

Atalanta-Lazio MAÇI HANGİ KANALDA?

Atalanta-Lazio mücadelesi, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ATALANTA-LAZIO MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

Atalanta-Lazio MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic

Lazio: Motta; Lazzari, Romagnoli, Gila, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni

