Inter-Como maçı CANLI YAYIN | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Inter-Como maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Inter ve Como, Milano'nun futbol mabedi San Siro'da final bileti için sahaya çıkıyor. Ev sahibi Inter'de kaptan Lautaro Martinez'in sakatlığı sürerken, hücumda tüm gözler son dönemde formunu bulan Marcus Thuram'ın üzerinde olacak. Teknik direktör Chivu'nun ekibinde Alessandro Bastoni'nin durumu belirsizliğini korurken, Yann Bisseck'in antrenmanlara dönmesi savunma hattını rahatlatıyor. Konuk ekip Como'da ise teknik direktör Fabregas, kupa mesaisi öncesi ligde rotasyona giderek as oyuncularını dinlendirdi. Yıldız isim Nico Paz'ın liderliğinde topa sahip olma oyununu sahaya yansıtmayı planlayan Como, tecrübe eksikliğini kolektif oyunla kapatmaya çalışacak. İşte Inter-Como maçının ayrıntıları!

Inter-Como MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupa yarı final rövanşı kapsamındaki Inter-Como maçı, 21 Nisan Salı günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 22.00'de oynanacak.

Inter-Como MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter-Como mücadelesi, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Inter-Como MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer; Bisseck, Akanji, Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito

Como: Sommer; Bisseck, Akanji, Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito