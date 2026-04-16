Ziraat Türkiye Kupası
Burak Yılmaz'a verilen ceza belli oldu! PFDK'den resmi açıklama...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, alınan sevklere ilişkin ceza kararlarını resmi olarak açıkladı. İşte Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklamalar sonrası aldığı ceza...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 22:54
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, yaptığı açıklamaların ardından PFDK'ye sevk edilmiş ve istifa ettiğini duyurmuştu.

İŞTE TFF'DEN BURAK YILMAZ'A VERİLEN CEZA

Alınan karara göre, "GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu BURAK YILMAZ'ın, 13.04.2026 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, müsabaka görevlilerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 160.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

