Al-Nassr FC - Al-Ittifaq FC maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Al-Nassr FC - Al-Ittifaq FC maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Al-Nassr FC ile Al-Ettifaq FC karşı karşıya geliyor. “Al-Nassr - Al-Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Suudi Pro League kapsamında oynanacak mücadelede Al-Nassr, zirvedeki yerini korumak ve şampiyonluk yolunda hata yapmamak için sahaya çıkacak. Konuk ekip Al-Ettifaq ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Cristiano Ronaldo’nun forma giydiği Al-Nassr’ın bu kritik maçının başlama saati, canlı yayın bilgileri ve şifresiz olup olmayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 13:36
Al-Nassr - Al-Ettifaq maçı canlı anlatım linki için tıklayınız...

Suudi Arabistan'da şampiyonluk ateşi yanıyor! Yedi yıldır şampiyonluğa hasret kalan Al-Nassr, ligin bitimine kısa bir süre kala liderlik koltuğunda emin adımlarla ilerliyor. Son şampiyon Al-Hilal'in 5 puan önünde yer alan "Global One", zor günler geçiren Al-Ettifaq karşısında galibiyet arıyor. Peki, Al-Nassr - Al-Ettifaq maçı saat kaçta? Al-Nassr maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte dev mücadelenin tüm detayları...

AL-NASSR - AL-ETTIFAQ MAÇI SAAT KAÇTA?

Al-Awwal Park'ta oynanacak olan bu kritik mücadele bugün futbolseverlerle buluşacak. Mücadele saat 21:00'de (TSİ) başlayacak.

AL-NASSR - AL-ETTIFAQ MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Ligi maçı S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK VİRAJ: AL-NASSR'DA SON DURUM

Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane gibi yıldızlarıyla bu sezona damga vuran Al-Nassr, şampiyonluk yolunda tarihi bir avantaj yakalamış durumda. Al-Hilal ile olan 5 puanlık farkı korumak ve 7 yıllık kupasız dönemi kapatmak isteyen sarı-lacivertliler, bu maçı kazandığı takdirde kupaya bir adım daha yaklaşacak. Konuk ekip Al-Ettifaq ise son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla orta sıralarda yer alıyor ve bu zorlu deplasmandan puan çıkararak moral bulmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Al-Nassr muhtemel 11: Bento, Boushal, Simakan, Al Amri, Yahya, Coman, Brozovic, Gabriel, Mane, Felix, Ronaldo

Al Ettifaq muhtemel 11: Rodak, Al Olayan, Hindi, Calvo, Al Otaibi, Duda, Medran, Costa, Wijnaldum, Al Ghannam, Dembele

AL-NASSR - AL-ETTIFAQ MAÇI CANLI YAYIN LİNKİ

Ezeli rakipler arasında transfer derbisi!
Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı
DİĞER
Özlem Tekin’in eski eşi Cem Öcal evinde ölü bulunmuştu...Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı! "Acımız çok büyük"
Son dakika: Dün Şanlıurfa bugün Kahramanmaraş! Ayşer Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye Lukaku çalımı!
Yönetimden flaş hamle! Kemerburgaz'da radikal kararlar
