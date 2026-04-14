Gana'da takım otobüsüne silahlı saldırı! Genç futbolcu hayatını kaybetti!

Gana Premier Ligi'nde mücadele eden Berekum Chelsea takımı, deplasman dönüşü silahlı soyguncuların saldırısına uğradı. Gana Futbol Federasyonu'ndan (GFA) yapılan açıklamada, kafileye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda takımın genç oyuncularından Dominic Frimpong'un yaşamını yitirdiği bildirildi.

GFA, yaşanan olayın aydınlatılması için Gana Polis Teşkilatı ve ilgili makamlarla sürekli iletişim halinde olunduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini aktardı. Federasyon ayrıca, gelecekte benzer saldırıların yaşanmasını önlemek amacıyla yerel organizasyonlarda seyahat eden kulüplerin güvenlik önlemlerini gözden geçirmek ve artırmak için ilgili paydaşlarla bir araya gelineceğini kaydetti.