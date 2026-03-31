Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol İran Milli Takımı sahaya öldürülen çocukların fotoğraflarıyla çıktı

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle güvenlik gerekçesiyle hazırlık kampını Antalya'da sürdüren İran Milli Futbol Takımı, Kosta Rika ile oynadığı hazırlık maçı seremonisine, savaşta hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarıyla çıktı. Karşılaşmayı FIFA Başkanı Gianni Infantino tribünden takip etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 18:12
Orta Doğu'da artan gerilim ve güvenlik riskleri nedeniyle İran Milli Takımı'nın hazırlık programında değişikliğe gidildi. İran Spor Bakanlığı'nın güvenlik gerekçesiyle bazı ülkelere seyahati kısıtlamasının ardından hazırlık maçları için Türkiye tercih edildi. Bu kapsamda İran Milli Takımı, kamp için Antalya'ya geldi. Normalde Ürdün'de oynanması planlanan Nijerya ve Kosta Rika hazırlık maçı da Antalya'ya alındı.

28 Şubat'ta Minab'da bir ilkokula düzenlenen ve 168 kız çocuğu ile öğretmenlerinin hayatını kaybettiği saldırıya ve savaşta hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek için Nijerya ile oynadığı maçın seremonisine çocuk sırt çantalarıyla çıkan İran Milli Futbol Takımı, Kosta Rika ile oynadığı hazırlık maçında da benzer bir eyleme imza attı.

Seremoniye ellerinde savaş boyunca öldürülen çocukların fotoğraflarıyla çıkan futbolcular, yaşanan sivil kayıplara ve çocukların dramına bir kez daha dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Milli marşlar okunurken, seremonideki İranlı futbolcular ve yedek kulübesindeki teknik heyet, fotoğrafları göğüslerinde tutarak poz verdi.

Bu özel karşılaşmayı FIFA Başkanı Gianni Infantino da protokol tribününden takip etti. Karşılaşmanın ilk düdüğünden sonra tribüne gelen Infantino, iki ülke federasyon yetkilileriyle de görüştü.

