Polonya-Arnavutluk maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Dünya Kupası rüyasını sürdürmek isteyen Polonya ve Arnavutluk, Varşova'da kozlarını paylaşıyor. Polonya, teknik direktör Jan Urban yönetiminde, efsane golcüsü Robert Lewandowski önderliğinde taraftarı önünde turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Grup aşamasında Hollanda'nın ardından ikinci sırada yer alarak Play-Off vizesi alan ev sahibi, iç saha avantajını kullanarak rakibini saf dışı bırakmak niyetinde. Diğer yanda ise grup aşamasını İngiltere'nin arkasında tamamlayan ve kaptan Berat Djimsiti liderliğinde savunma disipliniyle dikkat çeken Arnavutluk, zorlu deplasmanda sürpriz yaparak peri masalına devam etmek istiyor. Kazananın final için dev bir adım atacağı bu nefes kesen mücadelenin tüm detayları haberimizde...

POLONYA-ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası play-off yarı finali kapsamındaki Polonya-Arnavutluk maçı, 26 Mart Perşembe günü oynanacak.

POLONYA-ARNAVUTLUK MAÇI SAAT KAÇTA?

PGE Narodowy'de oynanacak mücadele, Türkiye Saati ile 22.45'te, İngiliz hakem Anthony Taylor'un düdüğüyle start alacak.

POLONYA-ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonya-Arnavutluk maçı, Exxen ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

POLONYA-ARNAVUTLUK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Polonya: Grabara; Kedziora, Ziolkowski, Kiwior; Cash, Slisz, Zielinski, Skoras; Szymanski, Kaminski; Lewandowski

Arnavutluk: Strakosha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Laci, Ramadani; Asani, Broja, Uzuni